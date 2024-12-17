Un cobradiario habría asesinado a un cliente en Puerto Colombia, Atlántico

Imagen de referencia de la Policía indagando sobre un intento de asesinato. Junio 26, 2024. (Juan J. Eraso/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Las autoridades indagan el violento caso en el que, al parecer, un gota a gota habría asesinado a un ciudadano por una deuda.

El hecho ocurrió en el municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico, cuando el presunto agresor llegó a la vivienda de la víctima a cobrar el saldo del préstamo.

Según la información que se conoció, en medio de una discusión entre los dos hombres, el cobradiario arremetió contra el ciudadano con un arma blanca, lo que le generó graves heridas.

Aunque fue llevado a un centro médico, posteriormente se reportó su deceso. El episodio de sangre tuvo lugar en inmediaciones de la calle 3 con carrera 1.

La víctima mortal fue identificada por la Policía local como Libardo De Luque, de 57 años.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del presunto agresor.