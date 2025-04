Me cerraron las puertas muchas veces, ahora ocupo una curul: senadora que lucha por los animales

Andrea Padilla, senadora de la República, activista y psicóloga, estuvo en Mujeres W para hablar sobre el amor por los animales que la ha llevado a trabajar por sus derechos desde el Congreso.

La congresista mencionó que desde su educación en casa siempre hubo amor por los animales, poniendo como ejemplo que su padre, mientras caminaban, los detenía para que pasara hormigas.

“Hubo un momento en mi juventud temprana en el que llegó una gata, se llamaba Mayo, la amé desde que la vi y tenía un montón de prejuicios. Un día estaba cocinando y tuve una epifanía mientras preparaba un pollo, en ese momento sentí que no había diferencia, un momento muy iluminador”, dijo.

Según comentó, desde ese momento decidió involucrarse de manera total a la causa de la protección de animales.

“Esto es lo que me hace ilusionar, por esto me despierto todos los días a pensar en cómo ayudar. Esta es mi causa y me voy a dedicar a ello”, sostuvo.

Es por esto que Padilla se ha empeñado en luchar por los derechos de los animales, pues ellos “no tienen nada”.

“Lo que los animales requieren es respeto. Tratémoslos con empatía, amor y cariño”, expresó.

¿Cómo decidió adentrarse en la política en pro de los animales?

“Eso ocurrió en el 2018, ya venía haciendo mucho activismo, había terminado mi doctorado y escribí un libro sobre derecho animal y dije ‘no quiero seguir con la denuncia, con la inconformidad, sino que quiero dar un paso más’. Entonces, nos reunimos un grupo de amigos y pensamos que había que dar el paso a la política con todo y lo difícil que eso es”, afirmó.

De esta manera, manifestó que la política puede ser una actividad “bellísima” para transformar. “Cuando uno tiene causa y un corazón bueno puede hacer estos cambios”.

Así las cosas, contó que ella llegó al Congreso con los votos de la gente y por eso tiene la labor de expresar las ideas de un sector de la población que desea proteger a los animales.

“Me ha ido muy bien. No me interesa acumular dinero y todos los meses dono la tercera parte de mi sueldo”, indicó.

¿Qué barreras se ha encontrado en el Congreso para la lucha por los animales?

Recordó con emoción cómo fue su primer debate en el Capitolio, momento en el que estaba defendiendo uno de sus primeros proyectos.

“Les dije a ellos (congresistas) que estaba muy emocionada porque siendo activista buscábamos espacios para poder interlocutar con los políticos. Me cerraron las puertas en las narices muchas veces, se rieron, pero ocupo una curul y dirigirse a los otros como iguales, expresar ideas que representan a un sector de la población”, mencionó.

“Mi causa son los derechos de los animales, por lo tanto, que ellos no sean víctima de violencia, que tengan atención pública de calidad”, añadió.

¿Defensa de los animales sigue siendo un tema difícil en el Congreso?

Finalmente, Padilla fue clara en que sí sigue siendo difícil tratar los temas del maltrato animal en el Congreso, aunque explicó que no es porque no exista el sentimiento de empatía por ellos.

Fue así que señaló que trabajar junto al Centro Democrático, una orilla política totalmente distinta a la suya, fue “lindo”.

“La senadora Paola Holguín me decía ‘cada vez que hago reuniones en Antioquia me reclaman por la esterilización, la voy a apoyar’, entonces nos ayudó”, relató.

No obstante, precisó que pareciera haber un límite a ese apoyo a su causa por temas de lenguaje y de límites culturales en Colombia.