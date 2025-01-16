El interventor de Air-e cuestionó a la Procuraduría por no alertar sobre el deterioro de la empresa

El agente interventor de Air-e, Edwin Palma (Ministerio del Trabajo), la exprocuradora general Margarita Cabello (Colprensa - Catalina Olaya) y el logo de la empresa (Facebook)

Barranquilla

El interventor de la empresa de energía Air-e, Edwin Palma, criticó fuertemente a la Procuraduría General de la Nación por no haber detectado el deterioro de la compañía.

El agente especial señaló que, de haber “hecho el trabajo que oportunamente correspondía”, se habría alertado sobre la grave situación de la comercializadora desde inicios de 2023.

Asimismo, mencionó que el ente de control podía contribuir a que las alcaldías, gobernaciones y entidades paguen lo correspondiente a las deudas públicas que se mantienen con la empresa.

“Si la Procuraduría de la Dra. Cabello hubiese hecho el trabajo que oportunamente le correspondía, entre otras cosas, hubiese detectado el deterioro en el que venía la compañía desde inicios de 2023, contribuye a que los alcaldes, gobernadores y entidades paguen, y no estaría exigiendo algo a un gobierno que en estos cuatro meses ha garantizado la prestación del servicio”, indicó el interventor.

Adicionalmente, hizo un llamado a que la nueva administración de la Procuraduría realice un acompañamiento a la intervención de la entidad.

Por otro lado, Palma criticó a la anterior administración de Air-e, en manos de privados, asegurando que el tratamiento que la compañía le dio a los usuarios “fue dañino”.

“El tratamiento que esta compañía en manos de privados le dio a los usuarios fue dañino para una relación que debe ser respetuosa de los derechos y los deberes, del marco jurídico. Hoy queremos restablecer esta confianza, es la única manera de que los usuarios se organicen y se empoderen de su ciudadanía social”, afirmó.