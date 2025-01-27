Camila Osorio ganó y se metió en los octavos de final del WTA 250 de Singapur

Melbourne (Australia), 16/01/2025.- La colombiana Camila Osorio celebra un punto durante su partido de la segunda ronda del Individual Femenino, contra la tunecina Ons Jabeur, en el Abierto de Australia. / ROLEX DELA PENA ( EFE )

La colombiana Camila Osorio ganó este lunes, 27 de enero, ante la estadounidense Bernarda Pera en los dieciseisavos del torneo WTA 250 de Singapur, y ya está clasificada para los octavos de final tras un partido a tres sets (6-1, 6(0)-7, 6-3)

En un partido de dos horas de duración, Osorio se llevó con soltura un primer set en el que no dejó oportunidad a Pera, con un 6-1 en treinta minutos.

El segundo asalto, mucho más igualado, estuvo marcado por la incertidumbre y la capacidad de solventar los momentos clave.

Tanto Osorio como Pera se enfrentaron a cinco puntos de rotura, perdiendo el saque en dos de ellos, lo que inevitablemente resultó en un tie break donde la estadounidense se hizo grande.

Pese a que el tercer set pretendía ser igual de igualado, la colombiana fue capaz de resarcirse y, como en la primera manga del encuentro, media hora fue suficiente para sellar su paso a octavos.

Osorio espera rival en octavos en un torneo donde es sexta cabeza de serie. Su oponente surgirá del Dominika Salkova - Erika Andreeva.