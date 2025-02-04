Defensoría del Pueblo solicita adoptar medidas de protección para el pueblo Arhuaco
Los riesgos advertidos fueron, puntualmente, amenazas de muerte a miembros de estos pueblos por parte de organizaciones al margen de la ley.
Santa Marta
Ante el persistente escenario de riesgo advertido mediante la Alerta Temprana 044 del 2019 sobre las afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades competentes a que adopten las medidas de prevención y protección de estos colectivos étnicos.
En el marco de la mesa de seguridad convocada por los cabildos arhuacos del Magdalena y La Guajira, la Defensoría del Pueblo participó en este espacio de análisis del riesgo, reiterando el llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas pertinentes en materia de protección y salvaguarda de las vidas de estas comunidades.
Según la entidad dicha petición sería por la necesidad de brindar garantías y medidas de protección a la vida, integridad y seguridad del pueblo arhuaco, dado el complejo escenario de riesgo en las que viven dichas comunidades.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...