Segundo debate de la reforma a la salud se reanudará oficialmente este 13 de febrero

El segundo debate de la reforma a la salud se reanudará este jueves 13 de febrero a las 9:00 de la mañana, según confirmó la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Esto, luego de que se anunciara oficialmente la discusión este miércoles, pese a las advertencias de la oposición.

Desde sectores de oposición cuestionaron la legalidad del anuncio y de la sesión programada para este 12 de febrero, argumentando que hay irregularidades en la publicación del decreto que convocó a las sesiones extraordinarias desde el Gobierno Nacional.

En particular, la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, de Cambio Radical, interpuso acciones de nulidad y tutela contra el decreto mediante el cual el Gobierno convocó al Congreso a esas sesiones extraordinarias.

Según Garrido, el decreto de las extras y el que nombró Gustavo García como ministro del Interior encargado no cumplieron con el principio de publicidad, pues no fueron publicados adecuadamente en el Diario Oficial.

En la acción radicada, la congresista argumentó que, al momento de la convocatoria a sesiones extraordinarias, Gustavo García aún no tenía la competencia legal para firmar el decreto, ya que el acto administrativo que lo designó no había en encargo no había sido publicado.

Además, sostiene que hubo una manipulación en la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial, lo que, según ella, viciaría el trámite de la reforma a la salud, de continuar con su debate.

A pesar de estas advertencias, la Cámara continuará con el debate este jueves, en medio de un complejo ambiente político, por las denuncias a la campaña presidencial de Petro por el presunto ingreso de dineros del contrabando de alias ‘Papa Pitufo’ y las renuncias en el Gabinete.