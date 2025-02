Avance en la paz total extendería suspensión de órdenes de captura con fines de extradición: fiscal

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que un verdadero avance en las negociaciones de paz abriría la posibilidad de que se suspendan las órdenes de captura internacionales o con fines de extradición a integrantes de esos grupos armados.

Explicó que por ahora la suspensión de las órdenes de captura contra los negociadores de los grupos armados solo está vigente en Colombia y aclaró que en el caso de las circulares de la Interpol, tienen una única acción y es la ejecución de las mismas.

“Nosotros como Fiscalía no podemos comunicar de ninguna manera las circulares rojas ni las órdenes de captura, y no lo podemos hacer ni en estos casos ni en ningún otro caso, porque si nosotros hiciéramos eso, si notificáramos órdenes de captura, no haríamos capturas, como es apenas natural (…)”, afirmó Camargo.

También dijo que la función de la Fiscalía es adelantar las investigaciones penales y “desde la normatividad de paz total, la posibilidad a solicitud del Gobierno de suspender órdenes de captura”.

La jefe de la Fiscalía dijo que es necesario que el Gobierno y los integrantes de la mesa de diálogos muestren un verdadero y real interés en la negociación para que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Paz Total, la suspensión de las órdenes de captura se extienda a las solicitudes de extradición.

“El gobierno debe acreditar el avance y la Fiscalía debe evaluar que sea una realidad y, en ese caso, la misma ley de la Paz Total permite que la suspensión de órdenes de captura se extienda aún a las órdenes de captura con fines de extradición, es decir, las órdenes de captura internacionales”, afirmó.

Camargo afirmó que “la tarea es que se avance más en la paz total”, porque aseguró que es “la forma de evitar” las extradiciones.