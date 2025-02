Joven respondió al trino de Petro en el que se refirió a la llegada de medicamentos para el VIH

Miguel Ángel López, quien dirige la fundación ‘Más que tres letras’, que se encarga de eliminar las concepciones erróneas sobre este virus mediante la educación y la pedagogía, y quien es paciente de VIH, estuvo en W Sin Carreta para hablar sobre la importancia de la llegada del medicamento Dolutegravir, su funcionamiento y la respuesta que le dio al presidente Gustavo Petro en su trino, en el que mencionó que las personas con VIH “contaminan”.

Esta es la reforma a la salud que prometimos y ya la adelantamos.



Aquí hay 300.000 tabletas del primer lote de Dolutegravir. Esta medicina que logra hacer retroceder el VIH, no solo evita de por vida el Sida, sino que el paciente portador puede incluso dejar de contaminar.… pic.twitter.com/x1ovnKZx8H — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2025

El invitado, quien respondió en un video en redes sociales y un hilo en X (antes Twitter) al trino del presidente, aclaró el funcionamiento del medicamento en el cuerpo humano. Explicó que, aunque no elimina el virus, lo hace indetectable, permitiéndole a quienes portan VIH ser considerados ‘cero positivos’, término utilizado para las personas que son indetectables e intransmisibles.

@masquetresletrasvih Por compartir la buena noticia de la llegada del primer lote de #Dolutegravir a Colombia, un #medicamentodelVIH que se consiguió en genérico gracias a la LicenciaObligatoria, el presidente #GustavoPetro mostró el desconocimiento suyo y de su gabinete sobre lo que es el #VIH y su tratamiento en donde nos deja con una sensación de querer sobredimensionar lo sucedido. Además de llegar con un lenguaje completamente estigmatizante e ignorante. Aquí nuestra respuesta, donde hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo; y tristemente lo bueno es lo más corto del video. #CapCut ♬ sonido original - MásQueTresLetras VIH 🔺✨

López también es periodista y decidió usar las herramientas que el periodismo le brindaba para empezar a hablar del VIH y reducir los miedos y los estigmas. Según manifestó, la fundación “nació de una conversación en un café y de muchas ganas de hacer algo diferente para aportar”.

El cofundador de ‘Más que tres letras’ recordó cómo fue el momento en el que recibió el diagnóstico. “Fue desastroso. Yo no sabía nada del VIH, no sabía que había tratamiento, no sabía lo que es vivir con VIH y pensé que mi vida se había acabado”, afirmó.

No obstante, reconoció que su familia y su red de apoyo fueron fundamentales en su proceso. “Tuve la suerte de contar con un grupo de apoyo muy grande (...) Me topé con que mis amigos y familia me dieron un apoyo tan grande que me sostuvieron durante esos meses en los que estuve tan deprimido”.