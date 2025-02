No es un paro armado, es un plan para mover el narcotráfico: General William Caicedo

El general William Caicedo, habló en W Fin de Semana sobre el paro armado que se extenderá en el departamento de Chocó durante 72 horas.

En la tarde del sábado, 15 de febrero, el Frente de Guerra Occidental del ELN anunció un paro armado en el departamento de Chocó, que se extenderá desde la medianoche del 18 de febrero, hasta esa misma hora del 21 de este mes.

En su anuncio, el grupo aseguró que esta medida busca visibilizar sus denuncias sobre la situación en la región y cuestionó la respuesta de las autoridades ante la presencia de otros actores armados.

No obstante, según el general, esto no se trataría de un paro armado. “Cuando ellos hacen es porque requieren ver algo del terreno, no es un paro armado, es un prohibición para que la gente se entretenga, que no se muevan, y que así, ellos puedan mover drogas, mover el narcotráfico”.

Además, agrego que en estas fechas, en las que conmemoran muertes de exmiembros de los grupos, aprovechan para generar intimidación en la población civil.

Noticia en desarrollo.