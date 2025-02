Presidente de revista Poder responde a denuncias por falta de pago y posible estafa

Ante las denuncias sobre posible estafa y falta de pagos, Dairo Mora, presidente de la revista Poder, respondió en W Fin de Semana que únicamente le debe dinero a tres de sus excolaboradores y que, en total, contando nómina y proveedores, no supera los 150 millones de pesos.

Puntualmente, acerca de la denuncia de Álvaro Javier Erazo, director de la Revista del Congreso, quien afirmó que en 2020 acordó una pauta publicitaria con Mora Valbuena por valor de 65 millones de pesos (suma que, según Erazo, nunca recibió), Mora aseguró que nunca hubo un acuerdo de pago ni solicitó dicha pauta.

“Nunca pacté con él una pauta publicitaria. En 2020, durante un congreso de alcaldes, el señor Erazo me solicitó una entrevista sobre unas tecnologías que manejamos. Accedí sin problema, le compartí fotos para un artículo y luego él alegó que yo debía más de 60 millones de pesos por aparecer en su portada. No existe un documento firmado por mí que respalde esa versión”, aseguró Mora Valbuena.

Sobre la denuncia de Javier Benavides, director de Multimpresos —empresa de litografía—, quien dijo en La W que Mora le debe 130 millones de pesos, este respondió:

“Sí existe esa deuda, y no es el único proveedor al que se le adeuda. Son en total dos proveedores con quienes estamos pendientes de saldar montos. Tuvimos que priorizar pagos de nómina y otros compromisos, y ahora avanzamos en la normalización de los abonos. Hablo con los afectados y les explico la situación. No niego lo que se les debe”.

Asimismo, Mora Valbuena indicó que tiene una empresa que contrata con el Estado y que a él le deben “más de 5.000 millones de pesos”, pero que no por ello acusa al ministerio de ser un estafador.

También afirmó haber recibido amenazas de muerte por parte de la organización Tren de Aragua y denunció presuntas extorsiones, asegurando que, si no pagaba, le harían una persecución a través de medios de comunicación.

“Realizamos un especial sobre el Tren de Aragua y, desde entonces, recibimos llamadas y panfletos intimidatorios. Tuvimos que denunciar ante las autoridades y hoy contamos con medidas de protección. Nos piden un millón de dólares para no ‘boletearnos’ en medios de comunicación, y eso coincide con el momento en que surgen varias de estas quejas”, agregó Mora.

Por esta razón, aseguró que tiene una medida de protección con varios escoltas e incluso, argumentó que por eso carga armas de largo alcance en su vehículo.

“Digamos que, en cierta ocasión, me hicieron una amenaza diciendo que iban a ir contra mí y mi familia. Yo simplemente respondí que no tengo problemas, que no me escondo de nadie. Conozco la inseguridad de este país. Soy una persona trabajadora y honesta, no le quito nada a nadie, pero tampoco me voy a dejar amedrentar.”

Hasta la fecha, se conocen al menos doce procesos penales abiertos contra Mora Valbuena, según denunciantes que exigen el pago de salarios atrasados, la liquidación de contratos y la cancelación de facturas a proveedores. El directivo, por su parte, confirma que hay demandas cruzadas por injuria y calumnia, así como disposiciones para saldar gradualmente las deudas reconocidas.

Mientras la situación se resuelve, el panorama es incierto para quienes aseguran llevar meses o años exigiendo sus pagos. Varias de las partes coinciden en que esperan un pronunciamiento judicial que precise responsabilidades y determine si, en efecto, hubo estafa o simples incumplimientos subsanables.