CARF cuestiona mecanismo que usó el Gobierno para cumplir Regla Fiscal en 2024: la entidad se opuso

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertó que, si el Gobierno no hubiera hecho Transacciones de Única Vez (TUV) por $31,9 billones, no habría cumplido la regla fiscal, que mide que no nos endeudemos en exceso.

Es preciso recordar que las TUV no cuentan dentro de la regla fiscal, por lo que ese mecanismo que usó el Gobierno está siendo muy cuestionado por varios expertos, entre ellos este Comité, que se opuso a usarlo.

Esos gastos de única vez los usaron por la caída del recaudo de impuesto, la caída en la Corte de la deducibilidad de las regalías y la emergencia invernal.

“Más allá de las discusiones de carácter técnico alrededor de las TUV, su validez dependerá de que prueben tener efectos transitorios en el balance fiscal en los próximos dos años”, advirtió el CARF.

Así, agregó que, en todo caso, “el elevado nivel del déficit y de la deuda ponen de presente la frágil situación de las finanzas públicas del Gobierno Nacional, y mantiene la presión sobre las tasas de interés y la inflación”.

¿Y en 2025?

Sobre el escenario de este año, la entidad señala que para cumplir la regla fiscal debe incrementar ingresos o reducir gastos por al menos $46 billones de pesos.

“El CARF considera improbable la meta de recaudo tributario del Gobierno para 2025 de COP $299,9 billones. La proyección de ingresos tributarios del CARF es COP 34 billones inferior (1,9pp del PIB) a la contenida en el plan financiero del gobierno2, señaló.

Además, consideró que el decreto de aplazamiento emitido por el Gobierno en enero por $12 billones de pesos “solo tiene impacto fiscal cuando se materialice como una reducción de gastos”.