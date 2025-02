Abogado que habría sido clave en reunión entre Xavier Vendrell y ‘Papá Pitufo’ declara en Fiscalía

Xavier Vendrell (Albert Llop / NurPhoto via Getty Images) // Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ (Colprensa – Suministrada)

W Radio conoció en primicia que el abogado Néstor Daniel García Colorado, quien al parecer concertó el encuentro entre el asesor catalán Xavier Vendrell y Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, en el que se definió el supuesto apoyo de $500 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro, rinde declaración juramentada en la Fiscalía General de la Nación.

Aunque el abogado García Colorado ha señalado que cuando concertó la reunión no sabía quién era ‘Papá Pitufo’, ni mucho menos que se dedicaba al contrabando y que, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, tenía monopolizados los puertos de Buenaventura y Cartagena.

También deberá explicar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que conoció a Marín Buitrago.

La cuestionada reunión se habría realizado en la mansión de ‘Papá Pitufo’ en el condominio Arboleda de Guaymaral, en la zona norte de Bogotá.

Cabe recordar que esa residencia fue allanada en un operativo realizado por la DIJIN de la Policía Nacional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

El abogado deberá responder todas las preguntas de expertos fiscales que realizan la indagación sobre el presunto intento de financiar ilegalmente la campaña presidencial.

En un diálogo reciente con W Radio, dijo que no vio que ‘Papá Pitufo’ hubiese entregado ningún dinero a la campaña.

Según su versión, la reunión tenía un propósito específico: “El objetivo de la reunión fue conectar dos puntas entre Xavi Vendrell, que tenía alguna cercanía con la campaña, y, hasta ese momento, dos empresarios sin ningún problema con la justicia y sin ningún lío. No tenía conocimiento de quién era el señor Diego Marín”.

“No denuncié porque no hubo delito”.

Frente a los cuestionamientos sobre por qué no reportó el encuentro a las autoridades cuando se conoció la vinculación de Marín con el contrabando, García argumentó que en ese momento no existía un delito que denunciar.

“Lamenté haber facilitado esa reunión después de que se conoció públicamente que el señor estaba relacionado con el contrabando, pero por eso no hay ninguna intención de llevarlo a las autoridades porque no se ha cometido ninguna actividad típica conocida como delito”, señaló.

Ahora, sobre si ha sido objeto de presuntas presiones, incluso de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), o de algún sector político para guardar silencio sobre el caso, García dijo que no.

“No he recibido presiones absolutamente de nadie en este proceso, de nadie ni de nada, cero presiones. Todo lo que he dicho y lo que he manifestado ha sido en el ejercicio de mi libre voluntad y mi libertad de expresión”.

Néstor García es un abogado oriundo de Armenia, Quindío. Ha sido candidato a la Gobernación de ese departamento. Y en el Gobierno del presidente Gustavo Petro fue contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), donde prestó servicios como abogado para brindar apoyo jurídico y de diálogo social. De acuerdo con registros del Secop, estuvo vinculado al DAPRE hasta diciembre de 2024.