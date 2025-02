¿El consumo de café podría prevenir la enfermedad de Parkinson? Neurólogo responde

Según explica la reconocida Mayo Clinic, la enfermedad de Parkinson “es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios”.

En esa línea, destacan que “los síntomas aparecen lentamente. El primero puede ser un temblor apenas perceptible en una sola mano”.

Sin embargo, para hablar más de fondo sobre el tema, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más el neurólogo Leonardo Bello.

“No podemos decir que el café es malo o bueno, la ciencia habla de riesgos y beneficios. Hay un beneficio que se encontró en la década de los 2.000 en cuanto al consumo de café y la enfermedad de Parkinson”, inició explicando Bello.

El neurólogo, sin embargo, añadió que “no” se puede “decir que el café previene la aparición de la enfermedad de Parkinson”.

Resaltó, en concordancia con lo anterior, que “no es concluyente decir que el café ayuda a prevenir esta enfermedad, y tampoco es malo, se puede consumir en moderación, eso sí, no más de tres tazas al día”.

“El café lo que hace es dejar que el glutamato actúe por más tiempo en las neuronas y por eso habrá una aceleración del sistema nervioso”, dijo.

Explicando, a su vez, que “el consumo de este producto no se recomienda en exceso, este es de más de 9 onzas al día”.

Sin embargo, subrayó que “si hay una enfermedad que obliga a la restricción, hay que hacerlo”.

Por otro lado, mencionó que “el café descafeinado en el Parkinson no tendría mejorías porque no tiene una concentración adecuada de cafeína. Se puede tomar, pero no generará el beneficio a nivel de sistema nervioso que trae el tomar con cafeína”.

Finalmente, el neurólogo Bello destacó que “la cafeína es excelente analgésico, pero puede producir adicción”.

