Gobernador de Córdoba sucederá a Carlos Amaya en la Federación Nacional de Departamentos

Villa de Leyva

Este jueves 20 de febrero el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya Rodríguez termina su mandato como presidente de la Federación Nacional de Departamentos, en el que destacó tuvo un buen año.

El mandatario de los boyacenses lamentó no poder haber visitado los 32 departamentos del país durante su presidencia en la Federación.

“Logré visitar 16 regiones, hubiera querido ir a todos los departamentos de Colombia, creo que me faltó eso. La gran mayoría de gobernadores que votaron por mí, lo único que me pedían era que fuera a los territorios, por eso estuve en San José del Guaviare y me hubiera gustado ir a todos los departamentos, pero bueno, no es fácil”, indicó.

Carlos Andrés Amaya afirmó que su mayor legado es el trámite y la aprobación en el Congreso de la República del Acto Legislativo No. 03 de 2024 que modificó el Sistema General de Participaciones.

“En términos de agenda para mí la prioridad más importante era sacar ese Acto Legislativo adelante y lo logramos. Es histórico, fue una discusión nacional porque nos tocó ir en contra de los tecnócratas de Bogotá, ex ministros de Hacienda que argumentaban que se iba a quebrar el Estado porque se le aumentaron los recursos a las regiones, y bueno, no fue una batalla fácil. Hay que reconocer la voluntad que tuvo el gobierno, encabeza el ministro Juan Fernando Cristo, que fue determinante a quien le agradecemos y le vamos a hacer un reconocimiento en la Cumbre de Gobernadores”.

Para Carlos Amaya la Cumbre de Gobernadores, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de febrero en Villa de Leyva, marcará su último acto público como presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Amaya confirmó que su sucesor en la presidencia de la Federación será el gobernador de Córdoba, Erasmo Elías Zuleta Bechara, según los acuerdos establecidos entre los 32 gobernadores del país.

Indicó que uno de los mayores desafíos que tendrá su sucesor será avanzar en la aprobación de la Ley de Competencias, un paso clave para materializar lo logrado con la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).

“Con la reforma a la Constitución logramos un hito histórico, algo que nunca se había conseguido, pero ahora el siguiente paso es aprobar la Ley de Competencias. Le corresponderá al gobernador de Córdoba trabajar en la concertación de esta ley, la cual es crucial porque define como se asignarán y financiarán los recursos destinados a las regiones. Es fundamental que los departamentos tengan competencias claras, ya que algunos programas, como el de Alimentación Escolar, no deben ser responsabilidad de ellos”, explicó Amaya.

Durante el segundo día de la Cumbre de Gobernadores, Carlos Amaya le entregará la presidencia al gobernador de Córdoba Erasmo Elías Zuleta, quien estará al frente de la Federación Nacional de Departamentos por un año.