“Fue un sueño estar ahí:” actriz Laura Rodríguez sobre participación en ‘El olvido que seremos’

La actriz y periodista Laura Cristina Rodríguez pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar sobre sus inicios en el mundo de la actuación y los proyectos que más la han marcado en su carrera.

Para iniciar, aseguró que su sueño siempre fue ser periodista, pero en ese camino se encontró con un casting para la novela ‘Amor Sincero’, en el cual tuvo que interpretar a Marbelle de adolescente y ahí su vida tomó otro rumbo.

“Ese casting fue a nivel nacional, yo mandé un video y ahí me llamaron a hacer un casting presencial con 14 niñas, después de dos días Marbelle me dijo que las dos compartíamos esas ganas de tragarnos el mundo"”, dijo.

En esa línea, mencionó que hace poco terminó de grabar un personaje, “en donde tuve la oportunidad de hacer algo que siempre había soñado y es que yo siempre había interpretado roles en cierta edad y este personaje me permitió ser una mujer desde que inicia muy joven hasta que termina toda su vida. Pude hacer un arco con todos los matices que trae para las mujeres crecer y madurar”.

Asimismo, indicó que para su carrera actoral, la universidad la formó mucho, “no creo que sería la actriz que soy hoy si no hubiera hecho los cuatro años de carrera. Empecé añorando el cartón de periodista porque mi sueño no era ser actriz, mi sueño era ser periodista sí o sí, pero a lo largo de esos cuatro años me salieron muchos castings”.

Por otra parte, la colombiana destacó que a pesar de que inició muy joven en la actuación, nunca se creyó el mundo del espectáculo, “estar en un mundo que exige tanto de la parte física y donde no se habla mucho de la parte interna y espiritual es un reto para la edad en la que estoy. Lo más difícil de haber crecido en ese medio es eso, le crecen a uno mucho las inseguridades, hay muchas presiones alrededor de lo físico”.

Escuche la entrevista completa a continuación: