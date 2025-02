Uribe invitó a los jóvenes a pensar en el país y no en ideologías políticas

En el encuentro, el exmandatario insistió en la necesidad de convocar a los colombianos sin distinciones ideológicas y de fortalecer la seguridad como pilar fundamental del desarrollo del país.

Ante un auditorio compuesto en su mayoría por jóvenes, Uribe manifestó su preocupación por el rumbo del país y la importancia de las elecciones presidenciales de 2026.

“Hay que ganar en el 2026. Yo no creo en una plataforma de derecha ni de izquierda. Si yo le digo a estos jóvenes ‘vamos por la derecha’, a algunos les repulsa. Yo creo en un país seguro para todos, no para una ideología en particular”, afirmó.

Durante su intervención, el exmandatario también hizo énfasis en la importancia de un Estado austero y libre de corrupción, así como en la necesidad de impulsar el emprendimiento juvenil como motor del crecimiento económico.

“Un país con empresa privada, pero también con emprendimiento juvenil universal, que simultáneamente haga política social para todos”, agregó.

Uribe también se refirió a la situación de orden público en Risaralda, recordando que el departamento llevaba más de 20 años sin combates, pero que recientemente se han registrado enfrentamientos con el Clan del Golfo en Mistrató y la aparición de una bandera del ELN en Pueblo Rico.

“La paz no se consigue si no hay autoridad y seguridad. A mí me ayudó el Plan Colombia, pero hoy casi que desafiamos a Estados Unidos todos los días. También nos ayudó Israel, pero ahora estamos peleados con ellos. Necesitamos acuerdos con ambos países”, expresó Uribe.

El expresidente criticó la disminución de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y aseguró que los soldados y policías del país se sienten desprotegidos. “Nos faltan personas, transporte, pero lo que más falta es respaldo. Los militares van a la cárcel y a la guerrilla se le perdona todo”, dijo.

Al ser consultado sobre el proceso para la selección del candidato presidencial del Centro Democrático, Uribe evitó mencionar nombres, pero aseguró que el partido cuenta con “muy buenos precandidatos” y que serán ellos quienes ayuden a definir las reglas y fechas del proceso interno.

Finalmente, insistió en que la clave para conectar con los jóvenes no es la ideología, sino las propuestas. “Si usted menciona el proyecto educativo vinculado al emprendimiento, eso los atrae. Si les dice ‘venga con la derecha’, eso los puede ahuyentar”, concluyó.