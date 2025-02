En Colombia se usó para descuartizar humanos: Petro sobre regalo de motosierra de Milei a Musk

A través de X, el presidente Gustavo Petro criticó la motosierra que le regaló su homólogo argentino Javier Milei a Elon Musk, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora, haciendo alusión a los recortes que este está emprendiendo en EE.UU.

En su mensaje, Petro escribió: “no saben que en Colombia ese instrumento se usó para descuartizar a miles de seres humanos. Lo hicieron personas que pensaban como ellos”.

¿Por qué Javier Milei le regaló a Elon Musk una motosierra?

En un video difundido por Milei en X, se le ve saludando de forma efusiva a Musk. “Hello, friend” (hola, amigo), le dice en inglés antes de darle un abrazo.

Posteriormente le da una motosierra. “Llegó la motosierra (sic) a DOGE...!!! The Chainsaw has arrived at DOGE...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, dijo en esa red social.

El dueño de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX presumió de la motosierra en su ponencia. “Milei tiene un regalo para mí”, dijo a una audiencia que se puso en pie al recibirlo.

En ese momento entró el mandatario argentino con esa motosierra, se la dio de nuevo y ambos se estrecharon la mano. Según dijo la Presidencia argentina en X, es una réplica de la que Milei tiene en su despacho.