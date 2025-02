Caso Álvaro Uribe: abogado Jaime Lombana denunció que lo amenazaron de muerte

El abogado Jaime Lombana, integrante del equipo de defensa del exsenador Álvaro Uribe Vélez, informó que en los últimos días fue víctima de ataques cibernéticos y que, además, fue amenazado de muerte.

Lombana relató que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron mientras hacía deporte en cercanías a su residencia y uno de ellos lo intimidó.

Ante la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Lombana relató lo que ocurrió hace unos días y que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

“Se mandó una moto de frente con dos personas y un parrillero, quien, apuntándome con el dedo, me gritó: ‘Cuídese, paraco, hijo de puta (…)’”, dijo Lombana.

También señaló que el día en el que recibió la amenaza, había decidido salir acompañado; “ese día iba absolutamente solo”.

Lombana dijo que inmediatamente instauró la denuncia en la Fiscalía General de la Nación y le informó a su círculo más cercano, entre ellos su familia, equipo de trabajo e incluso al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su familia.

Agregó que “quería dejar esta constancia públicamente, su señoría, por cuanto no creo que sea una amenaza más” y le pidió a la juez que le permita estar virtualmente en todas las audiencias que se realicen en este caso, excepto en las que sea necesaria su presencia.

Hackeo de documentos

Informó también que toda la información relevante de su despacho fue hackeada.

“Se hackeó toda la información de mi oficina, todos mis correos electrónicos, todos mis archivos, todos mis sistemas de comunicaciones. Yo inmediatamente acudí al ingeniero de sistemas de la oficina, quien se dirigió a la empresa Microsoft y dicha empresa certificó claramente que está indagando, que se trata de un hackeo sofisticado”, afirmó.

Manifestó además que, “a la fecha no he podido restablecer la información de mi oficina, no solamente la mía, señoría, sino que estoy hablando de cerca de un personal de 10 abogados de mi oficina, a quienes les desocuparon toda la información”.