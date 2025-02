“Es fundamental retomar el debate de la reforma a la salud”: Pedro Suárez Vacca

Tunja

Uno de los proyectos bandera del Gobierno nacional es la reforma a la salud, debate que este lunes no se pudo adelantar debido a que la mesa directiva negara su agendamiento.

El Representante a la Cámara por Boyacá, Pedro Suárez Vacca, señaló que los vicepresidentes de la Cámara de Representantes no han querido firmar la inclusión en el orden del día para desarrollar el debate de esta reforma.

“Como el país se ha dado cuenta los vicepresidentes de la Cámara de Representantes no han querido firmar la inclusión del debate sobre la reforma de la salud para que se comience la discusión y pueda avanzar este proyecto de ley que es tan importante para las y los colombianos, sin embargo existe una instancia superior a esa mesa directiva que es la plenaria de la Cámara entonces aspiramos que el señor presidente de la Cámara ponga a disposición la posibilidad de que se incluya en la plenaria el proyecto de reforma a la salud de manera que con la decisión mayoritaria en plenaria de Cámara podamos ya incluirla y continuar con un debate que comenzó desde el año pasado y que no ha podido terminar, pero estamos seguros que va a llegar a feliz término”, aseguró Suárez Vacca.

De acuerdo con el representante boyacense, la aprobación de la reforma a la salud es fundamental para la transformación en el futuro de la salud de los colombianos.

“Sustancialmente es el cambio del manejo de los recursos, las EPS que son las que hasta ahora han recibido los recursos de la ADRES que entrega el estado a la salud, ya no manejarían esos recursos sino directamente la ADRES le consigna los dineros a quienes efectivamente están prestando el servicio. Tenemos historias lamentables, lo que pasó con Saludcoop, lo que pasó con Cafesalud y otras tantas que al final terminamos encontrando los recursos de la salud en los clubes de golf del señor Palacino, en los equipos de fútbol, en reinados, en campañas políticas, en fin, en cualquier otro lado menos en donde deberían estar que es en los prestadores del servicio de salud, esa es la gran apuesta que se está haciendo para reformar sustancialmente la Ley 100 de 1993 y las EPS se mantendrían apenas como gestores de salud, razón por la cual es evidente que no van a pero no van a seguir manejando los recursos de la salud”, dijo.

Por último, Pedro Suárez Vacca indicó que las Entidades Prestadoras de Salud que han sido intervenidas por el Gobierno nacional lo han solicitado.

“Varias de ellas han solicitado su liquidación, su intervención, pero eso son decisiones autónomas de cada una de las EPS, los dueños de las EPS en Colombia han sido conscientes de que se viene una gran transformación del sistema y que ellos no van a seguir manejando los recursos de la salud y muchas de ellas han preferido entonces pedir su liquidación a continuar sin manejar los recursos de la salud”, indicó Suárez Vacca.