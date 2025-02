¿ICETEX puede embargar un sueldo? Entidad explica Decreto Ley 3155 de 1968 sobre retención salarial

El Decreto Ley 3155 de 1968 establece las condiciones bajo las cuales un salario puede ser objeto de embargo en Colombia. Según esta norma, el embargo de sueldos solo procede en casos específicos, como deudas alimentarias, créditos hipotecarios y obligaciones con entidades del Estado. En este último punto se encuentra el ICETEX, entidad que puede solicitar el embargo si se evidencia mora prolongada en el pago de créditos educativos.

¿ICETEX puede embargar directamente el salario?

No. ICETEX no realiza embargos directos. Si un usuario incurre en mora, la entidad primero agota vías de conciliación y acuerdos de pago. Si estas alternativas no prosperan, el caso puede pasar a instancias judiciales. Solo a través de una orden judicial se puede ordenar la retención de un porcentaje del salario.

Según la normativa vigente, el embargo no puede superar el 50% del salario, garantizando que la persona conserve recursos para sus necesidades básicas.

¿Cómo evita el embargo un beneficiario de ICETEX?

ICETEX ofrece diferentes opciones para prevenir el embargo:

Acuerdos de pago personalizados: Permiten renegociar plazos y montos.

Permiten renegociar plazos y montos. Planes de alivio: Diseñados para usuarios con dificultades económicas, con medidas como ampliación de plazos y reducción de intereses.

Diseñados para usuarios con dificultades económicas, con medidas como ampliación de plazos y reducción de intereses. Acceso a subsidios y condonaciones: Para quienes cumplen requisitos específicos.

Estas alternativas buscan apoyar a los usuarios y evitar medidas extremas como el embargo.

¿Qué debe hacer si recibe una notificación de embargo?

Verifique la autenticidad : Confirme que la notificación proviene de una autoridad judicial.

: Confirme que la notificación proviene de una autoridad judicial. Contacte a ICETEX: La entidad ofrece atención personalizada para revisar el caso y explorar soluciones.

La entidad ofrece atención personalizada para revisar el caso y explorar soluciones. Considere asesoría jurídica: Puede ser clave para defender sus derechos y negociar alternativas.

ICETEX ha reiterado su compromiso de acompañar a los beneficiarios para encontrar soluciones viables antes de llegar a instancias legales. La entidad invita a no dejar acumular cuotas vencidas y a utilizar los canales oficiales para aclarar dudas.

¿Qué porcentaje del salario puede ser embargado por ICETEX?

De acuerdo con la normativa colombiana, el porcentaje máximo que puede ser embargado es del 50% del salario mensual, siempre que supere el salario mínimo legal vigente. Esta medida busca equilibrar el cumplimiento de las obligaciones crediticias con la protección de las necesidades básicas del deudor y su familia. ICETEX solo accede a esta vía como último recurso, privilegiando siempre los acuerdos previos con el usuario.

ICETEX enfatiza la importancia de la educación financiera en la gestión de los créditos educativos. Los beneficiarios deben estar atentos a sus cronogramas de pago y buscar asesoría temprana en caso de dificultades. La entidad cuenta con herramientas en línea y atención personalizada para prevenir la morosidad. Cumplir con las obligaciones financieras no solo evita procesos judiciales, sino que también protege el historial crediticio del usuario, lo que le podría permitir acceder a otros tipos de creditos a futuro, como de vivienda o incluso, otros creditos de estudio para educación superior.

Para más información oficial y actualizada, visite el sitio web de ICETEX haciendo clic acá.