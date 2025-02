Polémica por zonas de estacionamiento regulado en la ciudad de Montería

Montería

Varios sectores de la ciudad de Montería han rechazado la propuesta planteada por la administración que preside el alcalde Hugo Kerguelén García, quien dio el aval para la implementación de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), una medida que, según el mandatario buscaría ordenar el centro de la capital cordobesa.

Según el mandatario, esta estrategia que se habría suscrito en el año 2023 constaría de una primera fase pedagógica, la cual culminaría el próximo 10 de marzo de 2025.

“Lo que buscamos es que esto sea una fuente que nos ayude a financiar los recursos que se necesitan en el Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria para cumplir el sueño de que los monterianos no se quejen más de una flota de buses viejos, flota de buses contaminantes y una flota de buses que no dan dignidad a las personas que quieren trasladarse en nuestra ciudad”, dijo el alcalde Montería.

“Vamos a empezar con pedagogía la primera semana de marzo, luego vamos a seguir con el cobro la segunda semana de marzo. El 10 de marzo iniciamos con el cobro y con inmovilización pedagógica, y el 17 de marzo ya comenzamos con los cobros y las inmovilizaciones que correspondan. En esta fecha las ZER estarían funcionando full”, agregó el mandatario municipal.

El operador sería Nuestro Espacio, representado por el mexicano Marco Hinojoza. Dicho operador se quedaría con cerca del 80% de recaudo de las ZER, mientras que el municipio obtendría el solo 22%, el cual sería destinado para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).

Las tarifas que contemplan las ZER en Montería son las siguientes:

Tarifas ZER. Ampliar

Según el alcalde de Montería, las ZER no se contemplarían en universidades, instituciones educativas, iglesias y cultos (en los momentos de servicio), y escenarios de recreación y deporte.

También estarán exentos de las ZER el transporte público, transporte de valores, ambulancias, bomberos y taxis (estarán en zonas específicas sin costo).

Las ZER funcionarán en el centro y algunos puntos del norte de la ciudad de Montería.

Reacciones generadas por la implementación de las ZER :

Líderes comunitarios han advertido que la estrategia ZER estaría “privatizando las calles de Montería”. En ese sentido, han anunciado acciones jurídicas para reversar el proyecto de la administración municipal.

“La movilidad no se mejora dándole un contrato a una multinacional. A la larga, a nosotros los monterianos nos tocará pagar las malas actuaciones que hagan los alcaldes a partir de este acuerdo municipal que ya comenzó (…) Invitamos al Concejo a que haga control político, que defienda nuestros intereses”, dijo Argemiro Romero, quien, además, sostuvo que en los próximos días sería presentada una acción popular en contra de la iniciativa ZER.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Montería representada por Álvaro Sepúlveda, alertó sobre la estabilidad de 3.226 establecimientos de comercio en el centro de la ciudad.

“La implementación de las ZER provocarían una migración de las zonas que hoy son compatibles para ejercer una actividad comercial a unas donde no son compatibles porque son sectores residenciales. Segundo, se puede presentar el cierre de establecimientos comerciales (…) Pedimos una coherencia en cuanto a revivir el centro como el eslogan de ‘Montería Vive’, porque no se puede matar la actividad comercial en el centro de la ciudad. Esto se le puso de presente al alcalde en el mes de septiembre de 2024”, puntualizó.

En ese sentido, indicó que desde el sector comercio se solicitó a alcalde de Montería lo siguiente:

-Realizar un estudio de seguridad vial en Montería en los puntos ZER ya demarcados.

-Una evaluación de impacto preliminar, “porque ya tenemos establecimientos comerciales que están migrando a otras zonas y tenemos establecimientos vacíos, solos”, señaló el ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería.

¿Qué dice Fenalco?

Tras la implementación de las ZER, desde la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco) Córdoba, en cabeza de Luis Martínez, se indicó que estarían trabajando con la administración municipal para “proteger a los comerciantes”.

“Hemos llevado todas las inquietudes de los comerciantes a la administración, porque creemos importante que los proyectos integrales de recuperación de los centros de las ciudades tengan todos los componentes: organización del espacio público, mejorar la seguridad, negociar con los dueños de inmuebles para los cánones de arrendamiento, invitar a los empresarios a que crean en el centro y que desarrollemos actividades para activarlo. Esa es nuestra posición frente a las ZER”, expresó Martínez.

Finalmente, Marelbis Gutiérrez, vocera de comerciantes en Montería dijo que el plazo que han estimado para ver si funcionan o no las ZER es de 6 meses.

“Si esto viene en pro de mejorar las ventas que están muy caídas, aplaudo eso del alcalde, pero si en 6 meses vemos que no ha funcionado seré una de las primeras en criticar esto y elevar mi voz de protesta. La verdad es que al centro lo dejaron sin lugar para parquear y muchas veces las personas no llegan a comprar por eso, porque no hay zonas de parqueo, sino solo los parqueaderos privados”.