Colombianos en Copa Libertadores: ¿cómo les ha ido a nivel deportivo y económico?

Con solo cuatro clasificaciones a por lo menos octavos de final en las últimas cinco ediciones, los equipos colombianos han terminado eliminado en fase de grupos o antes.

Históricamente, solo dos clubes colombianos han conseguido levantar el tan anhelado trofeo y a su vez conseguir “la gloria eterna”. Atlético Nacional (1989 y 2016) y Once Caldas (2007); Sin embargo, es de destacar los tres subcampeonatos seguidos que consiguió América de Cali (1985, 1986 y 1987)

Último campeón colombiano.

Para recordar al último equipo colombiano consagrado como campeón se tiene que remontar al año 2016 cuando Atlético Nacional, dirigido por Reinaldo Rueda después de una gran campaña, fue capaz de levantar la copa.

Aquel equipo estaba conformado por figuras como Franco Armani, Davinson Sánchez, Alexis Enríquez, Alex Mejía, Macnelly Torres y Miguel Borja.

Participación en las últimas 5 ediciones.

Las actuaciones de los equipos colombianos en el torneo internacional no se traducen en solo no lograr consagrarse como campeón, la problemática radica en no poder clasificar más allá de fase de grupos e incluso varios equipos no lograr clasificar ni siquiera a fase de grupos.

Copa Libertadores 2019

Para la edición del año 2019 se clasificaron las fases previas (repechaje) Millonarios e Independiente Medellín, aunque ninguno logró avanzar.

A fase de grupos se clasificaron de manera directa Junior de Barranquilla y Deportes Tolima quienes quedaron eliminados siendo último y penúltimo respectivamente.

Copa Libertadores 2020

En la edición de la copa celebrada en el año 2020 hubo tres equipos colombianos clasificados a la fase de grupos

Junior de Barranquilla

América de Cali

Independiente Medellín

Ninguno de los tres logró clasificar a la siguiente ronda.

El Deportes Tolima por su parte, quedó eliminado en la fase de 3 previas a los grupos.

Copa Libertadores 2021

Al año siguiente el registro colombiano en fase de grupos aumentó hasta 4 clasificados

América de Cali

Independiente Santa Fe

Junior de Barranquilla

Atlético Nacional

A pesar de haber más equipos el resultado no varió, nuevamente ni un solo equipo colombiano pasó la fase de grupos

Copa Libertadores 2022

Para la edición del año 2022 lograron alcanzar la fase de grupos el Deportes Tolima y el Deportivo Cali, en este torneo es uno de los pocos donde un equipo colombiano avanzó de la ronda de grupos, de esta forma el conjunto ‘Pijao’ llegó a octavos de final donde fue eliminado de forma estrepitosa por Flamengo de Brasil con un marcador global de 8 - 1.

Por su parte, los ‘Azucareros’ cayeron en fase de grupos.

Copa Libertadores 2023

La edición del año 2023 fue el año más exitoso de los últimos años para los equipos colombianos, ya que de los tres equipos que se clasificaron para fase de grupos 2 avanzaron de la fase de grupos.

El deportivo Pereira, que venía de ser campeón en Colombia, alcanzó los cuartos de final de la competencia.

El otro equipo que logró avanzar fue Atlético Nacional; sin embargo, los de Medellín llegaron solamente a octavos de final.

Copa Libertadores 2024

En la más reciente edición de la Copa Libertadores, Colombia tuvo a dos representantes en la fase de grupos.

Millonarios

Junior de Barranquilla

Los de la capital quedaron eliminados en fase de grupos.

Junior, en cambio, superó la fase de grupos quedando primero, sin embargo, quedó eliminado en octavos.

Económicamente, ¿Cuánto se pierde?

Los premios que entrega la Copa Libertadores por avanzar fases son bastante altos.

Fase 1 : 400.000 dólares.

: 400.000 dólares. Fase 2: 500.000 dólares.

500.000 dólares. Fase 3: 600.000 dólares.

600.000 dólares. Fase de grupos: 1 millón de dólares.

1 millón de dólares. Octavos de final: 1.2 millones de dólares.

1.2 millones de dólares. Cuartos de final: 1.7 millones de dólares.

1.7 millones de dólares. Semifinales: 2.3 millones de dólares.

2.3 millones de dólares. Subcampeón: 7 millones de dólares.

7 millones de dólares. Campeón: 23 millones de dólares.

Escuche W Radio en vivo aquí: