Julio Sánchez Cristo, director de La W, confirmó que la vicepresidenta Francia Márquez insiste en quedarse en el Ministerio de la Igualdad, sin embargo, es el presidente Gustavo Petro quien le está pidiendo que salga de esa cartera.

“En la reunión de ayer, ella le dice al presidente que no le parece justo, que lleva un año y medio organizando un Ministerio y cuando va a comenzar a mostrar resultados y a trabajar, le dicen que se vaya y ella dice que no, que no está de acuerdo, que no se va”, señaló Sánchez Cristo.

De acuerdo con el periodista, la decisión del primer mandatario se da porque quiere resultados en ese Ministerio.

“El presidente de la República considera que ha incumplido su misión, que era ejecutar un Ministerio, y no lo hizo, entonces el presidente le dice muchas gracias y hasta aquí llegamos”, dijo Sánchez Cristo.

