Probabilidad de que tumor desapareciera era menor a 10%: paciente sobreviviente al cáncer de cerebro

Según explica la reconocida Mayor Clinic, un tumor cerebral “es una masa de células en el cerebro o cerca de este. Los tumores cerebrales pueden formarse en el tejido cerebral”.

La misma entidad explicó que “existen muchos tipos diferentes de tumores cerebrales primarios. Algunos tumores cerebrales no son cancerosos”, pero otros sí.

Por esta razón, en los micrófonos de Salud y Algo Más conversó Juan Camilo Ramírez, paciente que sobrevivió al cáncer de cerebro y compartió su experiencia en el programa.

“Yo recibí el diagnóstico de cáncer de cerebro, yo tenía un astrocitoma temporal derecho. Lo tenía en etapa tres, pero era un estadio realmente avanzado”, dijo Ramírez en su primera intervención.

Ramírez comentó que estaba en Panamá llevando a cabo unas labores personales y subrayó no tener “ni idea” de tener un tumor en la cabeza.

“La primera cosa que me dio fue una convulsión, me llevaron a urgencias, me hicieron resonancias, un TAC cerebral y me encontraron el tumor en la parte derecha, me dijeron que me tenían que hacer una cirugía porque tenía el cerebro inflamado”, relató.

En esa línea, dijo que en la cirugía, básicamente, le “abrieron la cabeza. El doctor fue súper claro y eso es muy importante, que los doctore sean claros con los procedimientos”.

“Me dijeron que podía perder la movilidad en el brazo izquierdo y soy zurdo, me quitaron un 75% de tumor y lo restante fue con quimioterapia”, agregó.

El momento de la noticia

Ramírez, por otro lado, explicó emocionalmente lo que le generó cuando le dijeron que tenía este tipo de cáncer.

“Cuando dan la noticia es difícil, el proceso fue complicado. Las posibilidades de que el tumor desapareciera eran menor del 10% ”, explicó.

¿Qué lo ayudó durante el proceso?

Explicó que “el apoyo de la familia es súper importante y el tema de la tecnología y la medicina de precisión ayuda mucho. Yo todo el tiempo estaba cansado y vomitaba casi todos los días, pero poniéndole buena energía y poniéndole ganas, uno puede salir adelante”.

Además, sobre su alimentación dijo que en el proceso no comió ni azúcares ni grasas: “entré en una dieta muy estricta”.

“Cada día uno siempre valora el seguir con vida, es no perder la fe definitivamente”, dijo.

Finalmente, Ramírez le dio un mensaje a las personas que están pasando por situaciones similares y explicó:

“Es meterle muchas ganas, las cosas que pasan en la vida son por algo y creo que ese tipo de enfermedades, que en la mayoría de casos son terminarles, se trata de meterle energía y verlo como una segunda oportunidad, hay que seguir luchando porque la vida es maravillosa”, concluyó.

