“La calle es, otra vez, el escenario; para mañana es tarde”: presidente Gustavo Petro

Durante la presentación de parte del nuevo gabinete ministerial, el presidente Gustavo Petro volvió hablar de movilizaciones para defender las reformas del Gobierno Nacional.

El mandatario advirtió que “para mañana es tarde”.

Dijo que estas movilizaciones serán pacíficas: “somos los portadores de la Constitución del 91, por tanto, la unidad nacional en su diversidad y, el proyecto más poderoso para articular, no solo el corazón del mundo, la diversidad colombiana, sino la de América Latina, el Caribe y la humanidad”.

Le puede interesar Presidente Petro presentó a su nuevo gabinete ministerial: estos son los nombres

Agregó que: “Aquí no nos podemos frenar, no podemos decir ‘qué pena, no pudimos’ (…) no señores, la calle otra vez es el escenario , de la manera como sabemos hacerlo alegremente, pero contundente y multitudinariamente, si arrancan los pueblos negros e indígenas, arranquen, para mañana es tarde, tocó ya”.

Este 27 de febrero, el presidente Gustavo Petro dio a conocer de manera oficial los nombres de los nuevos integrantes de su gabinete, después de la renuncia voluntaria de varios de sus antiguos ministros.

Los ministros presentados por el presidente Petro en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata en Bogotá fueron los siguientes:

Armando Benedetti: ministro del Interior

Pedro Sánchez: ministro de Defensa

Edwin Palma: ministro de Minas y Energía

Lena Estrada: ministra de Ambiente

Yannai Kadamani: ministra de Cultura

Patricia Duque: ministra del Deporte

Carlos Rosero: ministro de la Igualdad

Angie Lizeth Rodríguez: directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)

Esto dijo el presidente Gustavo Petro: