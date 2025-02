Policía Nacional reforzará la seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez

Luego de que la vicepresidenta, Francia Márquez, denunciara que su vida está en riesgo por señalar hechos de corrupción en el Gobierno, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, confirmó que la institución ya adelanta las investigaciones pertinentes para atender la situación.

“Aumentar pie de fuerza en el marco de la seguridad y garantizar la protección de la vicepresidenta en todos sus movimientos”, confirmó Triana.

De igual forma, el director de la Institución aseguró que, desde el mismo momento en que se conoció la situación, se está realizando una verificación de toda la información y un estudio de riesgo.

Cabe recordar que la alta funcionaria hizo la denuncia a través de un comunicado en el que afirmó, “hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán”.