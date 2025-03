Juzgado de Sahagún conocerá del caso que busca esclarecer la masacre registrada en Chimá, Córdoba

Montería

El Tribunal Superior de Montería a través de su Sala Penal declaró infundado el argumento del Juzgado Penal del Circuito de Sahagún, Córdoba, el cual se había presentado impedimento para conocer del proceso que busca esclarecer la masacre del ganadero Esteban Urueta González y sus dos mayordomos, Gerardo de los Santos Marzola y Fredy Manuel Beleño.

El juez del despacho referenciado, en su momento manifestó que el impedimento se fundamentaba en una opinión extraprocesal que había emitido del caso en mención y esto, a su parecer, “genera una posición que afecta la imparcialidad y objetividad con la que debo actuar en procura de garantizar la presunción de inocencia de los procesados hasta que la misma sea desvirtuada en juicio por parte de la Fiscalía”.

Tras lo indicado, remitió el proceso al Juzgado Penal del Circuito de Cereté, donde la titular del despacho no aceptó el argumento expuesto por su homólogo. Además, resaltó que ya había conocido de dicho proceso y esa actuación también generaba impedimento en este caso que continuará con la etapa de acusación.

Contexto en La W: Tres juzgados se declararon impedidos para conocer el proceso relacionado con la masacre en Chimá

Teniendo en cuenta las justificaciones de ambos juzgados, el Tribunal Superior de Montería definió la competencia y se la asignó al Juzgado Penal del Circuito de Sahagún bajo las siguientes consideraciones:

“No existe duda que la opinión emitida por el señor Juez Penal del Circuito de Sahagún se produjo extraprocesalmente, pues la misma fue manifestada el 16 de septiembre de 2024, es decir, antes de que se iniciara la causa penal contra los señores Cristián Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés. Por lo tanto, de ninguna manera puede establecerse que dicha manifestación fue expresada dentro del cumplimiento de su deber funcional”, señala la Sala Penal.

“No obstante, respecto al requisito consistente en que se constituya una barrera que comprometa el juicio del juzgador y le impida actuar con libertad e imparcialidad, se percata la Sala que no le asiste razón al señor juez, pues en modo alguno, con su opinión incurrió en un análisis anticipado, mucho menos cuando se itera para la fecha en que emitió la expresión ni siquiera se había iniciado esta causa penal, resultando evidente que su manifestación fue genérica y vaga, sin ningún tipo de nexo con cuestiones que pudieran pertenecer al examen judicial o con aspectos fundamentales del proceso, pues tal como lo manifestó la señora Juez Penal del Circuito de Cereté, no se realizó un juicio de valor con elementos de prueba que le conllevara a tener una visión anticipada del caso de manera sustancial”, agregó.

Finalmente, sostiene que “conforme con lo anterior, la Sala declarará infundado lo alegado por el señor Juez Penal del Circuito de Sahagún. En consecuencia, no se le separará del conocimiento del asunto, debiendo continuar con su desarrollo, resultando menester indicar que por tales razones no se le dará trámite al impedimento manifestado por la señora Juez Penal del Circuito de Cereté-Córdoba, a quien también se le comunicará esta decisión para su conocimiento, y contra la misma no procede recurso alguno”.

Cabe recordar que, en este caso son procesados los señores Cristián Petro Almanza y Juan Soto Garcés, por la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Según las autoridades, la masacre de las tres personas se registró el 10 de septiembre de 2024 en Chimá, Córdoba.