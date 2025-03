SIC amplía plazo a organizadores de Shakira en Medellín para decir nueva fecha del concierto

La Superintendencia de Industria y Comercio amplió el plazo este viernes, fecha en la que Páramo debía decir la fecha reprogramación del concierto de Shakira en Medellín, para que puedan hacerlo hasta el próximo 20 de marzo de este año.

Y es que Páramo solicitó una prórroga para su cumplimiento, argumentando que la reprogramación del evento requiere un complejo despliegue logístico y la coordinación de todos los intervinientes.

“Así mismo, indicó que la solicitud de prórroga obedece a que no ha sido posible concertar una fecha entre todos los actores involucrados en la planeación del evento, especialmente por la agenda de la artista”, afirmó la SIC.

Además, la empresa de realización de eventos señaló que ante la imposibilidad de definir la nueva fecha en el plazo otorgado por esta entidad (este viernes), se vería obligada a cancelar el concierto y proceder con la devolución del dinero.

Por tanto, la SIC anunció no sólo que la nueva fecha del evento deberá ser informada a más tardar el 20 de marzo de 2025 sino que quienes adquirieron boletería tendrán un plazo de 20 días calendario, contados a partir de la comunicación oficial de la nueva fecha, para solicitar la devolución de su dinero en caso de que no deseen o no puedan asistir.

Recordemos que el concierto en Medellín se tuvo que reprogramar por la caída de un techo del escenario, que hizo imposible que se llevara a cabo el evento.