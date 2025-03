Funcionaria de la Personería de Tunja ha recibido amenazas contra su vida

Tunja

Una funcionaria de la Personería Municipal de Tunja ha sido objeto en las últimas semanas de amenazas intimidantes, las cuales las ha recibido a través de mensajes y audios a su WhatsApp.

Se trata de la Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa, quien es la encargada de adelantar la investigación disciplinaria a los funcionarios de la Alcaldía de Tunja, tanto de esta administración como de la anterior. Según lo señala el Personero Municipal, Nelson Andrés Villabona, esta funcionaria venía recibiendo mensajes amenazantes contra su vida y la de su hija.

“Estamos muy preocupados porque ya han sido reiteradas las amenazas que está recibiendo nuestra funcionaria, en la que la están intimidando diciéndole que tiene que dejar de hacer las actividades que yo le encomiendo y debe dejar de adelantar las investigaciones, ya que se va a ver expuesta a varias consecuencias, tanto ella como su hija”, indicó Nelson Andrés Villabona, Personero de Tunja.

El funcionario indicó que las amenazas se han hecho por mensaje temporal.

“Han utilizado reiteradamente mensajes de vía WhatsApp, utilizan la modalidad de enviar mensajes temporales, entonces varios mensajes los enviaron y se borraron, pero después ella me informó y estuvimos pendientes y cuando le empezaron a llegar mensajes, una compañera grabó con su celular y ahí tenemos la evidencia del número que llegó, la fecha y la hora de las distintas amenazas que están profiriendo. Obviamente no están todas las que en su momento le habían dado, en la cual la intimidan a ella, intimidan a su hija y obviamente le cuestionan las direcciones que yo, la dirección como tal que yo hago al ser jefe de la entidad y los procesos disciplinarios que por disposición mía estamos adelantando contra funcionarios de la administración, contra secretarios de despacho de la actual administración, así como contra funcionarios de administración anteriores”, agregó Villabona.

De acuerdo con el Personero Municipal, las amenazas que han llegado al chat de la funcionaria también lo mencionan a él.

“Tenemos pruebas de las denuncias contra ella en la que la involucran a ella y a mí. A través de lo que le están diciendo que básicamente no me haga caso, que la están coaccionando para que no adelante ninguna actuación porque obviamente yo como soy el responsable directo de la actuación, soy el que dispone del adelantamiento de las investigaciones, soy el que la vigila a ella, soy el nominador también de ella y le están diciendo que no me haga caso y que no adelante las investigaciones y tememos por la vida de ella, por la de su familia, también por la mía y por la de mi familia”, dijo.

Las denuncias de amenazas que ha recibido la personera delegada ya se hicieron en la Fiscalía General de la Nación quienes ya iniciaron con la investigación para aclarar el tema.