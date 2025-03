Murió Carl Dean, el esposo de la famosa cantante Dolly Parton

NASHVILLE, TENNESSEE - 06 DE JUNIO: Dolly Parton habla en el escenario durante Kicking Off CMA Fest: A Special Conversation With Dolly Parton Hosted By Rachel Smith, en el Music City Center. WireImage / Getty Images / Terry Wyatt

La icónica cantante estadounidense Dolly Parton informó la muerte este 3 de marzo de su esposo durante seis décadas, Carl Thomas Dean, un pavimentador de asfalto, con quien se casó en mayo de 1966.

“Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. No hay palabras que puedan describir el amor que compartimos durante más de sesenta años”, indicó la intérprete, compositora, actriz y productora de 79 años en un mensaje en las redes sociales.

A Dean, que tenía 82 años de edad, le sobreviven sus hermanos Sandra y Donnie, de acuerdo con el mensaje, en el que Parton pide privacidad para la familia e indica además que su esposo será despedido en una ceremonia privada.

La pareja se conoció afuera de una lavandería de Nashville (Tennessee), y tras su matrimonio él se mantuvo alejado de la vida pública de su cada vez más famosa esposa. No se le veía acompañándole en los diversos eventos a los que Parton asistía ni en fotos.

Con canciones como ‘Jolene’, ‘Here You Came Again’ o ‘Islands in The Stream’, Parton es una de las figuras más relevantes de la música country y ha ganado infinidad de premios y distinciones. Según ha indicado la cantante, su canción ‘From Here to the Moon and Back’ fue escrita pensando en su esposo.