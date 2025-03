¿Qué significa la decisión del presidente de la Corte Constitucional sobre no querer pensionarse?

El senador Carlos Manuel Meisel, habló en W Sin Carreta, sobre la decisión de el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez acerca de no querer recibir pensión.

En entrevista con La W, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, reveló que no se ha pensionado ni se pensionará.

“Le puedo asegurar que mientras viva no voy a solicitar una pensión. Porque la pensión es un derecho, que se reconozca a quien ha prestado sus servicios, un emolumento, un concepto económico para que pueda dedicarse a descansar. (...) Mientras viva no voy a pensionarme, uno puede renunciar a los derechos. No me voy a pensionar” dijo el presidente de la Corte Constitucional en los micrófonos de esta emisora.

Ante esto, el senador Meisel dijo que respeta la decisión del presidente de la Corte, y por ende, no se atreve a interpretar lo que quiere decir Ibáñez o lo que quiere mostrarle a la ciudadanía.

“Puede ser que simplemente que tenga un estilo de vida para querer trabajar hasta sus últimos días“, afirmó.

Sin embargo, mencionó que esta no fue la mejor frase que pudo haber dicho el presidente de la Corte. “Pudo haber sido más claro”.

Asimismo, el senador comentó que ya que “perdieron la batalla” en el Congreso con el proyecto de ley de la reforma pensional, están a la espera de que quien decida sea la Corte. “Esperar que ellos envíen el fallo de lo que consideren”.

Por su parte, el senador Robert Daza afirmó que la comunidad campesina y miles de adultos de la tercera edad están a la espera de la aprobación del bono pensional.

“Hay una realidad en Colombia. Millones de personas que no han tenido derecho a una pensión (...) No es que no tengamos porque no hayamos trabajado, sino porque el trabajo que hacemos no es remunerado para hacer el ahorro pensional y esperamos ese bono”, aclaró.

Incluso, mencionó que según él, esta reforma garantiza el derecho de pensionarse.

“Con esta reforma hay la posibilidad de que todos nos pensionemos”, dijo.

