Defensoría alerta sobre presunta violencia intrafamiliar en caso de embajador de Colombia en Ghana

La Defensoría del Pueblo ha solicitado la intervención urgente de distintas entidades estatales en el caso de Beatriz Josefina Niño Endara, quien denuncia haber sido víctima de violencia vicaria y de una presunta instrumentalización de la justicia en su contra por parte de su expareja, Daniel Garcés Carabalí, actual embajador de Colombia en Ghana.

De acuerdo con los oficios enviados a la Personería de Bogotá, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Integración Social, la Defensoría insta a estas instituciones a garantizar un abordaje con enfoque de género en los procesos en curso, llevados por la Comisaría 11 de Familia en Suba.

Según la Defensoría del Pueblo, Beatriz Josefina Niño Endara ha manifestado que no tiene información sobre la ubicación de sus hijos, Juan Daniel y Martín Garcés Niño, quienes actualmente se encuentran bajo el cuidado del padre. En el oficio dirigido a la Personería de Bogotá, se advierte sobre “un contexto de violencia con múltiples manifestaciones y antecedentes” que habría desembocado en la separación forzosa de la madre y los menores​

Además, se señala que el proceso judicial en contra de la mujer podría estar siendo utilizado como una estrategia de intimidación. “Se ha identificado la existencia de un presunto caso de violencia vicaria, en el que además se está utilizando la justicia como medio de intimidación”, indica la Defensoría en uno de los documentos​

Por su parte, el embajador Daniel Garcés Carabalí negó las acusaciones en una conversación con W Radio y afirmó que sus hijos están bajo su cuidado por razones de seguridad. “Aquí no se trata de quién tenga más influencia para mover los medios, sino de la realidad y la protección de los derechos de los niños”, declaró.

El diplomático aseguró que los menores no están incomunicados con su madre y que tienen contacto con ella sin restricciones. “Ella no habla con los hijos porque no le da la gana. Aquí habla con ellos mañana, tarde y noche. Aquí no tiene ninguna restricción. Sabe dónde están, en el colegio en el que estudian y cómo están”, afirmó.

Además, el embajador sugirió que su exesposa podría estar atravesando problemas psicológicos y que la situación de los niños en su entorno materno era preocupante. “Mis hijos estaban en un estado de riesgo psicológico y mi hijo mayor estaba a punto de suicidarse o de irse a la calle. Ese es el debate que hay que dar aquí”, sostuvo.

En relación con su renuncia al cargo, Garcés Carabalí evitó confirmar si la presentó tras el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, que afirmó haberla solicitado. “Yo no he cometido ningún delito. Proteger la integridad de mis hijos no es cometer un delito. Aquí el debate no es si yo renuncio o no, sino la protección de mis hijos”, enfatizó.

Finalmente, el embajador cuestionó la postura de la Defensoría y pidió que la información sobre el caso se base en el proceso judicial en curso. “Cualquier comunicado tiene que ser responsable de la realidad jurídica del proceso”, concluyó.