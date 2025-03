“Esto no es serio con los Derechos Humanos”: Ciro Ramírez se declara inocente y pide ser absuelto

Ciro Alejandro Ramírez, exsenador de la República, durante la audiencia de alegatos en la Sala de Primera Instancia previo a que se conozca si será condenado o no, defendió su inocencia.

El excongresista afirmó nunca haber sostenido reuniones para direccionar contratos con los testigos clave en el caso del entramado de corrupción “Marionetas 2.0” Pablo Herrera, exgerente de la empresa Proyecta Quindío, y Pierre García, exdirector del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS), entre el 13 de octubre de 2021 y el 12 de noviembre, día en el que se firmó el convenio 670, contrato por el cual se acusa al exsenador.

“No existe encuentro personal entre Pablo Herrera y el señor Pierre García en algún lugar del Planeta Tierra. No existe llamada, ni mensaje de WhatsApp (...). Yo no tuve nada que ver, yo los presenté, lo que hayan hecho después no tuve nada que ver ”, expresó el excongresista Ciro Ramírez.

Durante su exposición, Ramírez Cortés insistió en que no tuvo responsabilidad alguna ni incidió ilegalmente en el direccionamiento de contratos entre la empresa ‘Proyecta Quindío’ y el DPS.

Entre tanto, el procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en celebración de contratos, señaló que en el caso en el que existieran irregularidades en distintos contratos y proyectos fue por gestión de terceros, nunca le serían atribuibles a él.

“Es irónico que los que ahora son las víctimas son los que realizaron los hechos: ‘Proyecta’ y su exgerente”, manifestó Ciro Ramírez en su alegato.

El exsenador recalcó que su relación con Pablo Herrera y Pierre García se mantuvo dentro de los límites políticos y no incurrió en supuestos actos de corrupción para buscar beneficio propio a través de contratos para auspiciar su candidatura al Senado de la República.

“Yo los presenté y me retiré. Lo que hayan hecho después no tuve nada que ver”, dijo.

En medio de la presentación de sus argumentos, Ciro Ramírez se refirió con gran sensibilidad sobre su hijo de 4 años, momento en el que se le cortó la voz; posteriormente, aseguró que el proceso adelantado en su contra “no era serio con los Derechos Humanos ni con la libertad”.

“Tengo un hijo de 4 años, que en la única visita que tengo un domingo cada mes, no entiende por qué no me puedo ir a la casa con él por delitos que no he cometido”, mencionó Ramírez.

La defensa del procesado solicitó la absolución por duda, asegurando que “no hay certeza para condenar” y se pidió revisar “de manera clara y detallada” los testimonios de los testigos expuestos en la acusación.

Se espera que el Alto Tribunal convoque a la audiencia de sentido de fallo para determinar si Ramírez Cortés es condenado o no por los supuestos actos de corrupción por los que se le acusa.