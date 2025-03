Mineros de Quípama, Boyacá, se toman a la fuerza una mina de esmeraldas

Quípama

En el municipio de Quípama Boyacá, un grupo de personas ingresaron a la fuerza a la mina El Aguardiente, presuntamente con el objetivo de sustraer las esmeraldas del socavón.

De acuerdo con la empresa Esmeraldas Mining Service, quien es la dueña de este título minero, estas acciones adelantadas por unas 70 personas no solamente vulneraron la seguridad de los trabajadores que hacen parte de la mina, sino que además representó un riesgo para los que hicieron parte de la revuelta, como de la misma producción.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que adopten las medidas necesarias con el fin de proteger la integridad de las personas involucradas, evitar alteraciones del orden público y garantizar la seguridad de nuestros trabajadores. Compañías Muzo Colombia rechaza estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad de la región. Reiteramos nuestro compromiso con una minería responsable, con la comunidad y con el cumplimiento de la normatividad”, indicaron en el comunicado.

Por su parte la alcaldesa del municipio de Muzo Ximena Castañeda indicó que desde que se enteraron de la situación han estado al tanto de la misma brindando apoyo con la fuerza pública del municipio.

“Los mineros han estado realizando actividades de minería en la zona de un corte que no está en explotación, pero que tiene una licitación pública que es de la empresa Esmeraldas Mining Service. Este Corte está en la jurisdicción del municipio de Quípama no de Muzo, pero nosotros hemos estado apoyando con nuestros policías en el procedimiento de evacuación de la zona, lo cual no fue posible hacerlo hoy, pero ya se están tomando las acciones que corresponden para garantizar la tranquilidad del sector”, indicó Castañeda.

La mandataria de Muzo aseguró que en las primeras horas de la noche se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con el comandante de Policía de estación y a Inspectora del municipio con el fin de analizar la situación que se presenta en la mina y así poder tomar acciones.