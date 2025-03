Vicky Jaramillo, en juicio contra Álvaro Uribe, negó haber recibido órdenes para contactar testigos

Por más de siete horas, Victoria Eugenia Jaramillo rindió declaración bajo juramento en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es procesado por tres delitos: fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.

Jaramillo fue citada como testigo debido a que, en 2018, intentó en varias ocasiones contactar al exmandatario para entregarle información que había recibido de Ricardo Williamson, un hombre que conoció por casualidad mientras estaba de vacaciones.

Según Jaramillo, Williamson le contó que un interno de la cárcel La Picota, Enrique Pardo Hasche, le había dicho que Juan Guillermo Monsalve quería retractarse de sus señalamientos contra Uribe.

Finalmente, tras varios intentos, Jaramillo logró hablar con el expresidente Uribe, quien le pidió que se comunicara con su abogado, Diego Cadena, para que hiciera las verificaciones correspondientes.

En la última parte de la audiencia, Uribe Vélez ejerció su derecho a la defensa material y contrainterrogó a la testigo.

“Vicky, me voy a referir a usted como siempre le he dicho por la confianza, usted no es una persona extraña para mí (…) Con todo respeto le voy a hacer esta pregunta. Usted nos ha dicho que se conoció con Ricardo Williamson ese 31 de diciembre (de 2017). Para mí es muy importante saber, y que la señora juez y la opinión ciudadana sepan esto. Antes de que tuviera ese contacto, ¿alguna vez le dije yo que buscara a Ricardo Williamson o a Enrique Pardo Hasche?”

Ante esto, Jaramillo respondió con firmeza:

“Nunca, jamás me dijo que buscara a Enrique Pardo o a Ricardo Williamson”.

Además, al ser interrogada por el abogado de Uribe, Jaime Granados, sobre si el expresidente le había solicitado contactar a Juan Guillermo Monsalve, Jaramillo fue enfática:

“No, jamás.”

También negó haber recibido peticiones del abogado Diego Cadena para contactar o acercarse a testigos como Monsalve o Pardo Hasche.

“Hasta el sol de hoy no he tenido ningún contacto personal o virtual con ellos”, aseguró la testigo.

El juicio contra el expresidente Uribe continuó en la tarde del miércoles con la declaración bajo juramento de Ricardo Williamson, testigo clave en el proceso.