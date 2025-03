Alejandro Lyons fue solicitado ante una cárcel de Miami para declarar en proceso de corrupción

Montería

La W Radio conoció que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería solicitó al director de la cárcel Federal Detetention Center Miami – FDC la conexión virtual del cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, quien es requerido por la defensa del exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy, para que declare como testigo dentro del proceso que se sigue en contra del exfuncionario por el escándalo de corrupción denominado ‘Cartel de la Hemofilia’.

De acuerdo con el oficio conocido por este medio, el exgobernador estaba citado para este 7 de marzo. Sin embargo, no se pudo establecer la conexión con Lyons Muskus, quien fue catalogado como “clave” en el proceso que se sigue en contra de Preciado Lorduy, investigado por falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y prevaricato por acción.

Tras la fallida comunicación, la etapa de juicio oral se desarrolló con tres testigos más, y se fijaron los días 24 y 25 de julio de 2025 para continuar con el caso. En estas fechas se espera que el exgobernador pueda ser interrogado.

En este mismo caso también es investigado el médico Juan David Náder, quien para la época de los hechos era auditor.

¿En qué consiste la investigación?

La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación busca esclarecer los hechos relacionados con el escándalo denominado ‘Cartel de la Hemofilia’, por el cual se habrían desviado más de $50.000 millones.

Según la investigación, el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy, habría emitido la resolución No. 000775, en la cual no se estaría reflejando la realidad de los pacientes afectados con hemofilia en este departamento. En dicha resolución se ordenaban tratamientos a 28 personas que, supuestamente, pertenecían a la población pobre no cubierta con subsidios; argumento que más adelante presentó todo lo opuesto debido a que de esas 28 personas, 27 estaban afiliadas a diferentes EPS y solo una pertenecía a la población indicada anteriormente.

Por los supuestos pacientes hemofílicos se habrían efectuado pagos a la IPS Unidos por su Bienestar en marzo de 2015, por un valor de $3.174.972.152, luego de que el representante legal de la época Guillermo Pérez Ardila, y el coordinador del Programa de Inmunización (PAI) de ese entonces, Alfredo Ignacio Ceballos, presentaran documentos firmados en los que supuestamente se habían autorizado entregas de medicamentos a los pacientes, además de las también autorizaciones por la prestación del servicio otorgadas por el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado y el excoordinador del Centro de Autorización CAM, Adalberto Rafael Carrascal Barón.

Asimismo, habría quedado al descubierto que el exsecretario solo tuvo en cuenta el informe presentado por el médico auditor de ese entonces, Juan David Náder, para expedir la resolución señalada anteriormente.

Frente a lo expuesto, Preciado Lorduy ha insistido en su inocencia.

Por este escándalo de corrupción registrado en Córdoba también hay investigaciones y condenas contra otros exsecretarios de Salud de este departamento.