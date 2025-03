Benedetti aseguró que se enviaría mensaje de urgencia al Senado para aprobar la reforma a la salud

Miraflores

En el marco de la Cumbre de Alcaldes que se llevó a cabo en el municipio de Miraflores, Boyacá, el ministro de Interior, Armando Benedetti, se refirió a la reforma a la salud, la cual fue aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes.

Benedetti indicó que su aprobación fue un gran logro, pero que hace falta que en el Senado corra con la misma suerte por el beneficio de los colombianos.

Con la reforma a la salud se busca es que el sistema sea universal y preventivo, por lo tanto, se cambiará el nombre de las Empresas Sociales del Estado y pasará a ser Institutos.

“Aquí lo que se quiere hacer es que el modelo sea universal y preventivo, porque las estadísticas muestran cómo nuestro modelo de salud siempre es curativo, quiere decir que el hospital gana más plata entre más días el enfermo se quede en la cama del hospital, y esa es una de las razones. Le vamos a cambiar el nombre a las E.S.E y le vamos a llamar I.S.E. debido a que la E.S.E. es un lugar de competencia entre las diferentes EPS o entre las diferentes E.S.E. Aquí se va a poner el tema de institutos”, aseguró Benedetti.

El ministro Armando Benedetti indicó que en el año 1994 las EPS eran más 150 y que ahora existen 25, las cuales debían más de 9 billones de pesos y solo han pagado 1 billón.

“Aquí hay más o menos 310 municipios en donde no hay hospitales. Aquí la plata se la quedan las EPS. Aquí en el año de 1994 habían más 150 EPS. Actualmente hay 25. Y se supone que debían 30 billones de pesos a las IPS, pero solo reconocieron $9 billones y solo han pagado 1 billón de pesos. ¿Y la plata dónde está? En lo que supuestamente son aseguradoras. Ahora las EPS van a ser solamente administrativas”, expresó.

Por último, el ministro del Interior afirmó que espera que en la Comisión Séptima del Senado sea aprobada la reforma y que, si se hace necesario, enviará un mensaje de urgencia.

“Tenemos que irnos ahora para Comisión Séptima del Senado, donde está la Reforma Laboral, la cual también está siendo sujeta de perversas actuaciones dentro del Congreso, porque en la de salud el señor vicepresidente, del presidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca, no quería firmar el orden del día y resulta que no lo firmaron, eso nunca en la vida había pasado, engavetan el proyecto de ley, por eso fue que se mandó mensaje de urgencia e insistencia a la Cámara, y creo que en la Comisión Séptima lo tendremos que hacer así, aunque yo estoy seguro que esta semana tendremos la mayoría y lo que necesitamos es que se facilite el debate, se facilite la votación y que no nos regalen nada”, enfatizó Benedetti Villaneda.