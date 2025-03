Siete concejales denuncian amenazas en Tierralta, Córdoba

Montería

Siete de los 15 concejales de Tierralta, Córdoba, denunciaron recientemente amenazas vía mensaje de texto en el que se les daba un plazo de 48 horas para abandonar esa zona del Alto Sinú y renunciar a su curul, por supuestamente “oponerse al desarrollo del municipio”.

Los cabildantes que habrían recibido el mensaje intimidante son los siguientes: Carina Estela Ruiz Lobo, Fabio Leonardo Otero Avilés, Misael Álvarez Arrieta, Andrés Felipe Quintero López, Lidys Ximena Durango Olivera, Vladimiro Ayala Ortega y Manuel Salvador Gutiérrez Pérez.

“Estamos preocupados con la situación porque en Tierralta han asesinado tantos concejales y alcaldes, y ahora nos dan 48 horas para que nos vayamos. Ya interpusimos una denuncia y estamos esperando los resultados de todo eso”, dijo Leonardo Fabio Otero, actual concejal y exalcalde de Tierralta, Córdoba.

Por su parte, la concejala Carina Estela Ruiz Lobo, manifestó que “he venido ejerciendo mi labor como concejal, haciendo mis controles políticos, haciendo debate sobre los proyectos de acuerdo que el alcalde ha sustentado ante la Corporación, en los cuales en el año 2024 presentó 13 proyectos, de estos 12 voté positivo y solo uno negativo, teniendo en cuenta que no cumplía con las exigencias que se requerían para ese proyecto. Hoy por hoy nos dieron la razón a quienes nos opusimos porque existe un fallo con medidas cautelares”.

El proyecto referenciado estaría relacionado con un crédito de $40.000 millones solicitado por la administración municipal, el cual vía jurídica se suspendió.

“He sido objeto de amenazas, no sé de dónde provienen y me dicen que tengo un plazo de 48 horas para renunciar a mi curul. Quiero manifestar a todos los que me dieron ese voto de confianza que, aquí sigo firme, haciendo mis controles políticos; a lo que esté bien le diré que sí y a lo que no, Carina Ruiz se va a oponer”, agregó.

Alcaldía de Tierralta rechazó el hecho:

“Rechazamos de manera categórica cualquier tipo de amenazas que vaya en contra de la vida e integridad de nuestros cabildantes o de cualquier ciudadano de Tierralta. En este sentido, nos solidarizados con los concejales que han sido objeto de tal situación”, se indicó en un comunicado emitido por la administración municipal que preside Jesús David Contreras.

“Como representante legal y primera autoridad del municipio, luego de conocidos los hechos antes comentados, realizamos un subcomité de Prevención, Protección y Garantías el día sábado 8 de marzo de 2025, a las 7.30 P.M. donde se escucharon los hechos ocurridos por parte de los concejales y se establecieron unos compromisos en procura de garantizar la protección temprana, garantía de no repetición y mediante acta nos comprometimos a dar traslado a la entidades competentes tales como: Fiscalía General de la Nación, Ministerio Público, Unidad Nacional de Protección y Policía Nacional, para que realicen las labores misionales de cada entidad en procura de la protección de la vida e integridad de los honorables concejales”, se puntualizó.

Autoridades anunciaron investigaciones para esclarecer el caso:

Tras los hechos denunciados, el comandante encargado de la Policía en Córdoba, coronel Alexander Martín Eljadue, dijo que ya se estarían adelantado las investigaciones correspondientes para esclarecerlo ocurrido y proteger la vida de los concejales.

“Hemos venido activando todos los protocolos de actuación frente al tema. Son unos mensajes de texto que les han estado llegando a los concejales, los mensajes son muy generales y no se atribuyen a ningún grupo delincuencial”, dijo el uniformado.

Asimismo, expresó que esta no sería una situación de alarma, teniendo en cuenta que “hemos estado evaluando, se están dando charlas de autoprotección, se les está pasando revista, se les asignó un ‘plan padrino’ y la investigación está en desarrollo”.

Las autoridades buscan establecer si estas amenazas estarían relacionadas con la labor política que ejercen los concejales o alguna otra situación.