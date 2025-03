Subsidio familiar en Colombia: ¿Qué hacer si no me lo reconocen o me lo pagan?

De acuerdo con el Gobierno Nacional, el subsidio familiar es una prestación social que se otorga a través de las cajas de compensación familiar, las cuales obran como operadoras administradoras de estos recursos.

El objetivo del subsidio familiar es aliviar las cargas familiares de los trabajadores con menores recursos económicos, contribuyendo así al sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad, así lo señala el Ministerio de Trabajo.

Cabe resaltar que existen tres tipos de subsidios familiares: en especie, dinero y en servicios.

En cuanto al subsidio en especie, es el que reconoce los alimentos, vestidos, becas de estudio, textos escolares, medicamentos y lo que estipule la reglamentación de la ley.

Por su parte, el subsidio en servicios es el que se ofrece a través de los programas que desarrollan las cajas de compensación familiar como educación, capacitación, bibliotecas, recreación, turismo, vivienda, crédito, adulto mayor y discapacitados.

Tenga en cuenta que, de acuerdo con la Superintendencia del Subsidio Familiar, la cifra de la cuota se calcula anualmente por la entidad con base a la información financiera registrada por las cajas de compensación y es certificada por el revisor fiscal de cada caja.

¿Qué hacer si no me pagan el subsidio familiar?

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en caso de que su empleador o jefe no lo haya afiliado o no pague los aportes a la Caja de Compensación Familiar o no le reconozca el subsidio familiar, puede acudir al Inspector del Trabajo o ante la Superintendencia de Subsidio Familiar para presentar una queja por el incumplimiento de la obligación.

“Estas autoridades, aunque no pueden ordenar al empleador el reconocimiento y pago de los derechos en conflicto, si pueden realizar investigaciones, y de ser el caso, imponer sanciones o multas”, destacan.

Asimismo, señalan que es posible “intentar una conciliación ante el inspector del Trabajo sobre los derechos que el trabajador puede negociar, como son las indemnizaciones o la forma y plazos para el pago de lo que le deben”.

No obstante, aclaran que el subsidio familiar no hace parte del salario, por ende, no se debe tener en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales.

¿Quiénes reciben el subsidio familiar?

Hijos menores de 18 años.

Padres mayores de 60 años que no reciban pensión, salario ni otro ingreso.

Hermanos que no sobrepasen los 18 años de edad.

Huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador.

Personas dependientes en estado de discapacidad o con capacidad física reducida.

Requisitos