“Qué fácil es hablar de lo que se desconoce”: alcalde de Cartagena responde al presidente Petro

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, respondió a las declaraciones hechas por el presidente Petro, quien señaló que se “ha proliferado el turismo sexual en Cartagena”.

El mandatario de los cartageneros criticó lo dicho por el jefe de Estado y aseguró desde su cuenta de X: “Lo respeto muchísimo, pero hablar de Cartagena desde un frío salón en Bogotá, sobre todo cuando llevamos meses pidiendo que se tomen decisiones para mejorar las condiciones de la ciudad, es una desconsideración superlativa”.

El alcalde dejó claro que, gracias a los esfuerzos, Cartagena ha aumentado en un 50% la llegada del turismo extranjero de calidad a la ciudad y reprochó el hecho de que lleve meses pidiendo a la cancillería 10 agentes más para atender la demanda de turistas que llegan a través del aeropuerto. Así mismo, cuestionó el hecho de que la canciller Laura Sarabia no lo haya atendido tras una cita acordada.

”Cómo no escuchan al alcalde, yo fui a Bogotá a hablar con ella, me dio cita, yo no fui porque quise, ella me dio cita, me dijo que lo atiende a las cinco de la tarde y después no me atendió, después no hubo tiempo para mí, al alcalde de la ciudad de Cartagena de Indias. Entonces, si eso pasa, demuestra que hay en Bogotá, el gobierno nacional está en otro mundo. ¿Quién conoce la ciudad? ¿Quién está en la ciudad? ¿Quién encamina a la ciudad? ¿Quién puede hablarle de la ciudad? Su alcalde mayor, al que no atienden, al que lo dejan esperando”.

Finalmente, el alcalde agregó: “llevamos meses pidiéndole a la ANI que desenrede lo del nuevo aeropuerto de Bayunca y nada pasa. Entonces, llega uno a la conclusión bogocéntrica de este Gobierno Nacional: no lava ni presta la batea”.