¿Qué va a pasar con el peaje La Parada, en Villa del Rosario?

Villa del Rosario

Con incertidumbre, así se encuentran los habitantes de Villa del Rosario, quienes este miércoles 12 de marzo vieron como poco a poco llegaron casetas provisionales a la infraestructura que fue atacada con carro bomba por el ELN el pasado 19 de febrero.

#NorteDeSantander | Después de tres semanas del atentado en contra del peaje La Parada, en Villa del Rosario, este miércoles, 12 de marzo, comienzan a adecuar algunas casetas en esta infraestructura. pic.twitter.com/FKl2hflL3I — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 12, 2025

“Preocupante la situación porque vemos que ya hay unas casetas, muy bien pintadas, listas para poner a funcionar el peaje. Situación que preocupa a los rosariences porque aún no se ha cumplido con el proceso de demolición y reconstrucción de lo que era el peaje de La Parada después del atentado terrorista” dijo Francisco Londoño, líder de Villa del Rosario.

Más información Toque de queda sectorizado en Ocaña para recuperar orden público

Agregó que “aquí hay situaciones preocupantes y que los rosariences debemos entender que ni el alcalde, ni los concejales, ni el gobernador, ni la asamblea tienen la última palabra, tampoco la inspección de policía. Esto es un proceso que va desde arriba y ahí es donde hacemos un llamado a los congresistas de Norte de Santander para que se pongan en la tarea y revisen ese tema”.

Resaltó Londoño que “no es justo que un peaje que ganan los rosariences, ese dinero se lo estén llevando a otras vías del departamento y las vías del municipio sigan vueltas nada”.

Más información Zozobra en comunidad de zona rural de Tibú por enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el ELN

Además recordó que “el peaje está activo, no se ha acabado, es un peaje que tiene su concesión Invias y debe estar funcionando y están preocupados porque están perdiendo mucha plata. Ellos pueden hacerlo, pueden poner sus casetas y comenzar a cobrar. ¿Cuál es el lío que hay ahora? Que no pueden demoler ni reconstruir porque la inspección de policía sí hizo un proceso de suspender esa obra y lo que sabemos es que el contratista renunció. No sabemos Invias con qué tema jurídico va a salir, porque es una entidad nacional y esto es una vía internacional“.

De momento la misma comunidad asegura que, poco a poco, se han ido retirando y demoliendo algunas partes de la infraestructura.