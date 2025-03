“Incontinencia y dolor en el piso pélvico, aunque sean comunes, no son normales”: Daniela Zapata

Según Medline Plus, el piso pélvico es un grupo de músculos y otros tejidos que forman una especie de cabestrillo o hamaca a través de la pelvis. En la mujer, mantiene el útero, la vejiga, los intestinos y otros órganos pélvicos en su lugar para que puedan funcionar adecuadamente. Pero el piso pélvico puede debilitarse o lastimarse.

Daniela Zapata, fisioterapeuta especializada en el piso pélvico, conversó con las Mujeres W sobre el tema, desmintiendo algunos mitos y contando algunas recomendaciones.

“La fisioterapia se encarga de trabajar estos temas de control del piso pélvico, como esos escapes de orina al toser, reír, hacer ejercicio, las dificultades para hacer popó y la aparición de hemorroides, también ayuda en los embarazos, pues es el piso pélvico el que sostiene al bebé (…) Dentro de la pelvis están el útero, la vejiga y el recto, estos órganos están allí y son soportados por la musculatura, es decir, el orgasmo, el placer, el dolor en las relaciones sexuales, todo está influenciado por el piso pélvico”, afirmó.

Zapata relató como empezó a conocer los casos de mujeres que sufrían por problemas de piso pélvico en su época estudiantil, y como esto la llevó a querer especializarse en el área.

“Me di cuenta que muchas mujeres sufrían en silencio, decían que no sabían que hacer, no lograban jugar con sus hijos, salir con sus esposos, tenían su vida amorosa hecha un desastre, se sentían mal consigo mismas, estaban en depresión, y todo por problemas que ellas veían como un túnel sin salida. Pensaba, como fisioterapeuta, cómo puedo ayudar a mejorar ese dolor, a eliminar una incontinencia, profesionalmente la cabeza me daba vueltas, eso fue lo que me motivó a estudiar, ahora es mi vocación ser fisioterapeuta de piso pélvico”, contó.

“Que no sea un tabú hablar del cuidado de las zonas íntimas”

La fisioterapeuta mencionó que no solo las mujeres deben prestar atención a su piso pélvico, sino también hombres e incluso niños.

“Hay que arrancar desde la niñez en el proceso de autoconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestros genitales, de que sea un tema sin tabú, cuando nos enseñan sobre el piso pélvico podemos evitar muchos abusos, lograríamos que un niño conozca su cuerpo sin pensar que la mamá lo va a regañar (…) Desde ir al baño sin el teléfono, conocer el proceso de orinar, de hacer popo, de consultar un ginecólogo ante cualquier duda, dolor o anomalía”, dijo.

Entre las recomendaciones de la experta estuvieron el no hacer fuerza a la hora de hacer popó, no cortar “el chorro” a la hora de orinar, no sentarse con las piernas cruzadas y dijo que los ejercicios de Kegel son un mito, pues están desactualizados, por lo que no deberían llevarse a cabo.

“Que la incontinencia y dolor en el piso pélvico sean comunes, no significa que sean normales, creemos que somos las únicas que lo padecemos, pero no es así, son muchas las mujeres que lo sufren sin saber que hay una solución, no hay que tener pena de consultar”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

