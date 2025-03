Transportadores intermunicipales anuncian nueva jornada de paro en Córdoba

Montería

Los transportadores del departamento de Córdoba anunciaron una nueva jornada de paro, convocada para el próximo 25 de marzo del presente año.

De acuerdo con representantes de este sector, “los conductores están desesperados por tener un descuento que les permita sobrevivir en los costos operativos”.

En ese sentido, desde Sotracor de informó que en la protesta se solicitará “mantener la tarifa diferencial para todos los peajes de Córdoba, sin restricciones (pasos indefinidos) y que el peaje de Los Garzones tenga una tarifa mínima”.

Tras el anuncio de nuevo paro en del departamento, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, dijo que no puede oponerse a un derecho constitucional.

“No tenemos conocimiento de qué va a pasar con los peajes, no sabemos qué va a pasar con la internacionalización del aeropuerto Los Garzones de Montería. Hoy, no solo se reclama el tema de peajes, los cordobeses también reclaman unos compromisos y unas soluciones que por décadas hemos esperado. Los transportadores me manifestaron que van a volver a parar, yo le voy a escribir a la Ministra de Transporte para manifestarle esta voluntad popular que existe en el departamento y ver de qué manera la próxima semana viene con respuestas concretas: si, si, sí y si no, pues no, y nosotros vemos cómo resolvemos nuestros problemas”, expresó el gobernador Zuleta.

Finalmente, el mandatario expresó que “yo no puedo decir que no, la protesta es un derecho constitucional, si no hay respuesta por parte del Gobierno Nacional frente a las siete solicitudes que hicimos”.

Las solicitudes se habrían planteado el pasado 25 de febrero, en un primer encuentro entre transportadores y delegados del Gobierno Nacional en Montería. De los siete puntos expuestos, solo habrían logrado un acuerdo relacionado con la tarifa diferencial en peajes y pases ilimitados.

Cabe recordar que, el encuentro referenciado se habría realizado, luego de que los transportadores intermunicipales se tomarán las principales vías del departamento de Córdoba el pasado 20 de enero de 2025, para rechazar el alza en la tarifa de peajes, teniendo en cuenta que en esta sección del país hay 9 casetas.