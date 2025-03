“Para mí ha sido fantástico crecer a través de la música”: Adriana Lucía

La cantante y compositora Adriana Lucía pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar sobre su carrera artística y nuevos proyectos.

En primer lugar, aseguró que para ella “ha sido fantástico crecer a través de la música porque no sé otra manera de hacerlo. He cantado mi vida, he perdido la vergüenza, he cantado las tristezas, las alegrías, las emociones, las tusas, los desamores, entonces para mí ha sido una bendición”.

Añadiendo que con los años se ha ido quitando los miedos, “más allá de decirlo es sentirlo porque esto es un acto introspectivo, personal, donde uno decide qué es lo importante para ti. Nosotros le damos importancia a las cosas que no trascienden. Yo me siento en una época de mi vida con menos miedos”.

Por otra parte, la artista mencionó que sus tres hijos son su motivación, “yo hago música para ellos, si mis hijos pueden escuchar mi música, los hijos de los demás también, mis hijos son ese medidor, por eso tengo que hacer música que ellos puedan escuchar”.

En cuanto a la importancia de los comentarios que se hacen en redes sociales, Adriana Lucía destacó que “a uno le hacen creer que las redes sociales son la realidad y resulta que eso también es construido, hay una falsa realidad”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuche W Radio en vivo aquí