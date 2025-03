¿Cómo prevenir el cáncer de cuello uterino? Ginecóloga respondió

El cáncer de cuello uterino es uno de los más mortales en las mujeres. En Colombia, es una de las principales causas de muerte en personas de entre 30 a 59 años.

Tomando en cuenta esto, la doctora Catalina Agudelo aclaró que esta enfermedad “se presenta por una infección del virus de papiloma (VPH), que es un virus de transmisión sexual“.

Añadiendo que este cáncer puede ser detectado a través de la citología, aunque muchas mujeres han dejado de practicarse este examen preventivo, por eso la importancia de realizarlo.

En cuanto a los factores más comunes que pueden ser causa de este cáncer, Agudelo señaló que “los pacientes que tienen el sistema inmune comprometido, por ejemplo con VIH o enfermedades que afecten este sistema, van a hacer que el paciente tenga mayor riesgo de cáncer de cuello uterino”.

Otro de los factores de riesgo más importantes es “el tabaquismo, así el sistema inmune lo tengan bien”.

Sobre los síntomas de detección, la ginecóloga explicó que “desafortunadamente el VPH no tiene ningún tipo de síntoma de prevención, lo que hace que las pacientes, como no sienten absolutamente nada, no consultan. Por eso la citología, así no estén sintiendo nada, es importante para la detección de este cáncer”.

Escuche la entrevista completa aquí:

