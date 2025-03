¿El cerebro puede doler? Experto explica a por qué la gente confunde esta sensación

Leonardo Bello, neurólogo, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre la relación entre el cerebro y los dolores de cabeza.

Según el especialista, a pesar de lo que mucha gente pueda creer, el cerebro no puede doler ya que no tiene receptores de dolor. “El cerebro es el que recibe esa información que viene de otra parte”, aclaró. Cuando surge un dolor en el cuerpo, el área que está doliendo está usando esos receptores para avisarle al cerebro lo que está sucediendo.

En el caso de un dolor de cabeza es posible que el dolor esté surgiendo de otro órgano que no es el cerebro pero que sí esté ubicado cerca. El experto aclaró que “si el dolor viene de la cabeza es porque la señal de dolor la está enviando el nervio trigémino”. Este nervio es el encargado de recibir señales de todo lo que está en la parte superior de la cabeza.

“En la cabeza no solamente está el cerebro, también está el cuero cabelludo, los músculos, el hueso, un tejido que cubre el cerebro llamado meninges, los vasos sanguíneos y, por último, los receptores del nervio trigémino que llevan la sensación de dolor y sensibilidad de estas estructuras”, afirmó Bello.

La recomendación del experto en caso de presentar un dolor de cabeza es acudir al médico para reconocer específicamente de dónde surge la sensación. Una vez reconocida la estructura que está doliendo, el galeno podrá determinar qué tratamiento seguir para controlar el dolor.

A parte de no doler, el cerebro no se siente

El doctor Leonardo Bello también aclaró que la cabeza y el cerebro son cosas distintas. La cabeza abarca diversas estructuras como los ojos y oídos, mientras que el cerebro se encuentra alojado en la cabeza. También enfatizó en que el cerebro es el único órgano que no se puede sentir. Al no contar con receptores de dolor como el resto del cuerpo, además de no doler, el cerebro no se siente nunca.

Otra razón por la que el cerebro no se puede sentir es porque está inmerso en el líquido cefalorraquídeo. Este líquido, ubicado dentro del cráneo, se encarga de filtrar la sangre que llega al cerebro y también sirve para amortiguarlo en caso de movimientos y golpes. Es por esta razón que tampoco se siente el peso del cerebro.

Por otra parte, el especialista también explicó que, si bien el cerebro no se puede sentir, otras áreas de la cabeza que se conectan con el cerebro como las arterias carótidas pueden sufrir heridas en casos de movimientos bruscos. Sin embargo, este tipo de heridas son causadas principalmente por acontecimientos como accidentes de tránsito y no por movimientos propios del cuerpo.

Así como lo aclara el neurólogo, la cabeza y el cerebro están preparados para todo tipo de movimientos que sean naturales para el cuerpo, por lo que no hay de qué preocuparse en la vida cotidiana si no se ha sufrido un accidente grave.

Escuche la entrevista completa aquí:

