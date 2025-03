Leonidas Bustos señala que “aniquilaron” su reputación y pide ser absuelto por ‘cartel de la toga’

Desde Canadá, el exmagistrado Leonidas Bustos presentó sus alegatos finales en el marco del juicio en su contra ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por su presunta vinculación con los hechos del llamado ‘cartel de la toga’.

Allí, el expresidente de la Corte calificó el proceso como un espectáculo mediático mediante el cual “aniquilaron” su reputación y han tratado de convertirlo en un “trofeo político”.

“El ruido externo y los juicios paralelos no sólo aniquilaron mi reputación, sino que representan una amenaza evidente al correcto funcionamiento de la justicia, es imperativo recordar que por haber ocupado el más alto cargo en la rama judicial no soy inmune al escrutinio, pero tampoco puedo ser tratado como un trofeo político. La alta responsabilidad que ejercí en el pasado no me coloca por encima de la ley, pero tampoco debe colocarme por debajo”, dijo Bustos ante la audiencia.

Para el exmagistrado Bustos, las pruebas con las que lo sindican, entre ellas el testimonio de Luis Gustavo Moreno, no revisten un análisis objetivo ni imparcial. Agregó que el abogado Leonardo Pinilla, por su parte, negó haberse reunido alguna vez con Bustos.

Por lo anterior, Bustos solicitó a los magistrados que, según él, se alejen del “estruendo mediático” para tomar su decisión.

Leonidas Bustos enfiló baterías nuevamente contra la investigación adelantada por la Comisión de Acusaciones, liderada por el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático. A su vez, afirmó que, si hubo una “empresa criminal” dentro de la Corte Suprema de Justicia, él no hizo parte de esta.

“Difamación en contra de mi persona y en contra de mi familia, se hablaba del cartel de la toga y de las irregularidades, y se me hacían graves acusaciones, calumniosas, infames, por supuesto”, sentenció Bustos.

Por su parte, el abogado del exmagistrado indicó que el proceso se ha basado en conjeturas, supuestas corroboraciones, falsedades y la ausencia de un estándar probatorio que permita una certeza objetiva sobre los hechos que se le endilgan. Por ende, para el defensor del expresidente de la Corte, debe operar el principio de duda en favor del procesado y ser absuelto.

