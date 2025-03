Petro dijo que “hay que hablar con la fiscal” porque pareciera que la Fiscalía está “paralizada”

Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo lanzó críticas contra la Fiscalía General de la Nación y señaló que pareciera estar “paralizada”.

El presidente aseguró que los grandes temas de corrupción no están siendo investigados, por lo que “hay que conversar con la fiscal para ver qué pasa, porque la Fiscalía está para descubrir estas cosas, porque estos son delitos, el presidente ya no puede investigarlos”, enfatizó.

Por eso, agregó que puede actuar en lo administrativo, pero la investigación es de jueces y fiscales.

Añadió: “Y si los jueces y fiscales lo que están haciendo es investigar a favor, entonces al ‘Pitufo’ se le investiga por lo que hizo después del 2023, qué bonitos, quieren ver si me dio plata, pues no me dio plata, entonces va a perderse la investigación y toda la corrupción del ‘Pitufo’ va a quedar impune”, cuestionó el presidente.