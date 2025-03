Sigue el calvario de los usuarios de la salud en Cúcuta por la falta de medicamentos

Cúcuta

Desde las 4:00 A.M. llegan los usuarios de la salud a los dispensarios de medicamentos en Cúcuta para recibir un turno y después esperar cinco y hasta seis horas, denuncian que se van a sus casas sin sus medicamentos.

Óscar Vera esperar es un usuario que está en viviendo, como él mismo lo describe, este calvario: “En esta situación que tenemos de la salud, actualmente venimos con un anhelo que nos den la medicina. Estamos desde las cuatro y cinco de la mañana haciendo cola junto a adultos mayor, mujeres embarazadas y solo hasta las siete de la mañana nos dan un ficho para que nos atiendan”.

Agregó que “con este ficho lo que nos indican solo es que eso es para ver si hay la medicina o no la hay. Son cinco horas de espera para nosotros recibir una medicina que nos mandan de por vida. Yo soy hipertenso, tengo una infección en el colon y vengo con la formula para ver si me dan esa medicina”.

Sin embargo, agregó que la gran mayoría de veces que han asistido “me dan la mitad y la otra mitad queda en espera. Yo tengo ya tres meses esperando una medicina y todavía no hay, vengo y que todavía no ha llegado, entonces le toca a uno mirar la manera de como la compra porque no puedo dejar de tomarla”.

En Cúcuta, usuarios de la salud se preparan para salir a las calles y alzar su voz por esta crisis de la salud.