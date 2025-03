Montería

La falta de lluvias en el departamento de Córdoba tiene en jaque a gran parte de la población rural. El corregimiento de Leticia, en Montería, es uno de los más impactados; la represa que abastece de agua a la zona se encuentra prácticamente seca.

“La represa que abastece de agua a Leticia se encuentra seca, el verano ha sido fuerte y estamos preocupados. Enviamos una voz de auxilio al departamento de Córdoba y Alcaldía de Montería para que nos ayuden, no sé qué se puede hacer con esa represa y necesitamos que nos traigan agua potable; hace rato que no llega un carrotanque a este corregimiento”, dijo Aura Pastrana, representante de la Junta de Acción Comunal de Leticia.

“No está lloviendo y el agua hay que comprarla en las tiendas, eso nos sale costoso y la situación económica no está buena. Esperamos que puedan ayudar para recuperar la represa porque lo que se está sacando es barro, ya no hay agua”, agregó.

Contexto en La W: Tres municipios se encuentran en calamidad pública por desabastecimiento de agua en Córdoba

Frente a la crisis reportada en la zona, La W consultó con la Oficina de Gestión de Riesgo de Montería, en cabeza de Luis Ordosgoitia, quien informó que “la idea es llevar agua por medio de carrotanques a primera hora”, se refería a primera hora de este jueves 27 de marzo. Sin embargo, las comunidades informaron que aún no han hecho presencia en el punto.

Cabe recordar que, actualmente en Córdoba los municipios de Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido, se encuentran en calamidad pública por sequía. Mientras, en Montería se informó que no se ha acudido a esta figura porque “se hizo un proceso de contratación de suministro de agua potable, previendo la situación. Como no se ha superado la capacidad, no se ha visto la necesidad”.

Comunidades alertan por intensa sequía en zona rural de Montería: exigen soluciones. Foto: suministrada. Ampliar